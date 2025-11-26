Представник НАБУ поряд із фігурантом справи. Фото: НАБУ

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

НАБУ та САП заявили про викриття організованої злочинної групи, керівником якої є колишній керівник департаменту ЖКГ Донецької ОДА. За даними слідства, фігуранти справи незаконно заволоділи понад 140 млн грн бюджетних коштів, які виділяли для забезпечення теплом і водою Святогірська, Селидового та Українська. Розповідаємо, ким може бути затриманий експосадовець ДонОДА.

Про оголошення підозри і затримання частини фігурантів справи повідомили у пресслужбі НАБУ та САП.

За даними слідства, група почала втілювати схему навесні 2023 року, коли її учасники визначили об’єкти для відновлення за бюджетний кошт. У НАБУ стверджують, що фігуранти штучно завищили вартість робіт і обладнання та імітували конкуренцію на торгах.

Перемогу в них здобула підконтрольна фірма, якою фактично керував однокласник тодішнього керівника департаменту ЖКГ ДонОДА. З компанією уклали контракт на понад 200 млн грн щодо постачання і підключення семи модульних котелень у Селидовому та Українську. Котельні доставили, але підключили лише дві. Втім, навіть вони не працювали через брак, уточнюють слідчі.

“Наступний етап схеми реалізували у Святогірську під приводом відновлення водопостачання та водовідведення. За договорами гроші перераховували за роботи, які не виконувалися або проводилися «кустарним» методом — без дозволів, проєктів і з грубими порушеннями норм.

Аби приховати злочин, учасники групи підроблювали акти виконаних робіт, безпідставно продовжували строки договорів та тиснули на керівників комунальних підприємств, аби ті прийняли об’єкти на баланс”, — уточнюють у НАБУ.

Згідно з оцінками слідчих, через описані порушення держава зазнала збитків на понад 140 мільйонів гривень. П’яти фігурантам групи вже повідомили про підозру у пособництві та привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих обсягах у межах організованої групи та під час воєнного стану (3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України).

Водночас затримати вже вдалося двох ймовірних учасників схеми: колишнього керівника департаменту ЖКГ ДонОДА та його однокласника.

Якщо провину доведуть у суді, учасники схеми можуть потрапити до в’язниці на термін до 12 років, а також отримати тимчасову заборону займатися деякою діяльністю. Окрім цього, санкції статті передбачають конфіскацію майна.

Якого саме колишнього керівника департаменту ДонОДА могли затримати

Від початку 2020 по кінець березня 2024 року посаду керівника департаменту ЖКГ ДонОДА обіймав Гончаренко Сергій Васильович. Ці дані, зокрема, підтверджують подані ним декларації про майновий стан.

У межах розслідування стосовно ймовірних правопорушень Сергія Гончаренка у квітні 2025 року Вищий антикорупційний суд арештовував майно Сергія Гончаренка, його дружини Юлії та батьків Ніни та Василя — іРhone 16 Pro та 120 тис. євро.

Мова йде про замовлення від Донецької ОДА невідомій фірмі “Полі”. Очолюючи департамент ЖКГ він підписав одразу 5 підрядів на відновлення теплопостачання та водозабезпечення у Мирнограді, Святогірську та Селидовому на загальну суму 414 млн грн. Фірма отримала підряди без конкурентів, не надала фінзвітність, втім її пропозицію не відхилили.

Два останні тендери завершили 5 вересня 2023 року — у день, коли президент підписав указ про звільнення голови Донецької ОВА Павла Кириленка з займаної посади.

На заяву НАБУ відреагував начальник ДонОВА Вадим Філашкін

Начальник Донецької обласної ВА Вадим Філашкін відреагував на новину про оголошення підозри п’ятьом фігурантам справи та зазначив, що колишній директор департаменту ЖКГ Донецької ОДА, якого затримали НАБУ, був звільнений 29 березня 2024 року. Посадовець зазначив, що наразі жодних процесуальних дій щодо чинних керівників чи працівників департаменту не ведеться.

Нагадаємо, НАБУ та САП скерували до суду ще одну справу проти ексочільника Донецької ОВА Павла Кириленка та його дружини. За інформацією правоохоронців, нинішній голова Антимонопольного комітету не задекларував за 2024 рік 20 об’єктів нерухомості та автівку.