Командир взводу на Донецькому напрямку нібито вкрав безпілотників на понад 670 тис. грн. Йому оголосили підозру

Богдан Комаровський
Командир взводу на Донецькому напрямку нібито вкрав безпілотників на понад 670 тис. грн. Фото: Спеціалізована прокуратура

Командира розвідувального взводу на Донецькому напрямку підозрюють у привласненні військового майна. Він нібито вкрав безпілотників загалом на 678 тисяч гривень.

Про це повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Східного регіону.

Як встановили правоохоронці, 23-річний офіцер поінформував керівництво військової частини ЗСУ про нібито втрату трьох із чотирьох безпілотних авіаційних комплексів. За версією військового, це сталося під час аеророзвідки на Донецькому напрямку — внаслідок дії російських засобів радіоелектронної боротьби.

Підозрюваний списав чотири безпілотники — DJI Mavic 3 Thermal, DJI Mavic 3 Pro, DJI Mavic 3 Pro та Autel EVO MAX 4T, а потім начебто продав їх іншому військовому з цієї ж частини. Чоловік не знав про це, кажуть у прокуратурі. 

Командир взводу на Донецькому напрямку нібито вкрав безпілотників на понад 670 тис. грн: що відомо
Безпілотники. Фото: Спеціалізована прокуратура

За даними правоохоронців, зазначені чотири БпЛА продали на суму понад 460 тисяч гривень. Офіцеру повідомили про підозру за ч. 4 ст. 410 КК України — привласнення військового майна в умовах воєнного стану. Водночас збитки оцінили в 678 тисяч гривень. 

Командиру взводу загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років, якщо його провину доведуть у суді. 

Нагадаємо, правоохоронці підозрюють заступника командира однієї з військових частин на Донеччині  у недбалому ставленні до служби. За версією слідства, він допустив незаконні виплати бойових на 900 тисяч гривень своїм підлеглим

