Командир взводу на Донецькому напрямку нібито вкрав безпілотників на понад 670 тис. грн: що відомо

Командир взводу на Донецькому напрямку нібито вкрав безпілотників на понад 670 тис. грн. Фото: Спеціалізована прокуратура

Командира розвідувального взводу на Донецькому напрямку підозрюють у привласненні військового майна. Він нібито вкрав безпілотників загалом на 678 тисяч гривень.

Про це повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Східного регіону.

Як встановили правоохоронці, 23-річний офіцер поінформував керівництво військової частини ЗСУ про нібито втрату трьох із чотирьох безпілотних авіаційних комплексів. За версією військового, це сталося під час аеророзвідки на Донецькому напрямку — внаслідок дії російських засобів радіоелектронної боротьби.

Підозрюваний списав чотири безпілотники — DJI Mavic 3 Thermal, DJI Mavic 3 Pro, DJI Mavic 3 Pro та Autel EVO MAX 4T, а потім начебто продав їх іншому військовому з цієї ж частини. Чоловік не знав про це, кажуть у прокуратурі.

За даними правоохоронців, зазначені чотири БпЛА продали на суму понад 460 тисяч гривень. Офіцеру повідомили про підозру за ч. 4 ст. 410 КК України — привласнення військового майна в умовах воєнного стану. Водночас збитки оцінили в 678 тисяч гривень.

Командиру взводу загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років, якщо його провину доведуть у суді.

