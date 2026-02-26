Командир 1-го корпусу НГУ "Азов" Денис Прокопенко. Фото: з особистої сторінки

Президент України Володимир Зеленський присвоїв військове звання бригадного генерала командиру 1 корпусу Національної гвардії України “Азов” Денису Прокопенку.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з указу на сайті Президента України.

Як йдеться у документі, військове звання бригадного генерала надали полковнику Денису Прокопенку — командиру 1 корпусу Національної гвардії України “Азов”.

Раніше Прокопенка нагородили орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня за особисту мужність, яку оборонець виявив у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Наказ про відзначення державною нагородою з’явився 15 серпня 2025-го — того ж дня “Азов” звітував, що бійці корпусу разом із суміжними та підпорядкованими підрозділами зупинили просування росіян.

Що відомо про “азовця” Дениса Прокопенка

24 лютого 2022 року під командуванням Дениса Прокопенка “Азов” зайняв оборону Маріуполя. Силами розвідки та снайперської групи полку вони провели диверсійні спецоперації в тилу противника, аби уповільнити оточення міста.

19 березня 2022 року президент України Володимир Зеленський надав Денису Прокопенку звання Героя України як командиру підрозділу. Ще раніше — у 2019-му — “азовець” отримав орден Богдана Хмельницького III ступеня.

16 травня 2022 року захисники Маріуполя отримали наказ зберегти життя особового складу. Їх почали вивозити на окуповану територію. За чотири дні командування Маріупольського гарнізону на чолі з Прокопенком покинули “Азовсталь” в одній з останніх груп.

Оборонець разом з іншими “азовцями” потрапив у полон, де провів 123 дні. Прокопенка звільнили з неволі 21 вересня разом з іншими 214 військовими за домовленостями з Росією. Вони передбачали, що “азовець” має перебувати на території іншої країни до закінчення війни.

Вже у липні 2023-го Прокопенко разом з іншими військовими повернувся в Україну.

Нагадаємо, у грудні 2024 року так званий “Верховний суд ДНР” виніс заочний “вирок” екскомандиру 12-ї бригади спеціального призначення НГУ “Азов” Денису Прокопенку. Загарбники звинувачують українського захисника в буцімто обстрілі цивільних будівель у селищі Старий Крим.