Комісія ООН визнала, що незаконне переміщення українських дітей Росією — воєнний злочин

Депортації та перевезення українських дітей, якими займається Росія як держава-окупант, визнали воєнними злочинами. Такого висновку дійшла незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування порушень в Україні.
Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з їхнього звіту.
В ООН стверджують, що російська влада систематично не казала батькам або законним опікунам про місцеперебування їхніх дітей та утримувала їх у примусі, а ще перешкоджала поверненню малечі. Країна-агресорка не створила систему, яка б сприяла поверненню малечі, натомість окупаційна влада прагнула влаштувати їх на довгострокове проживання в сім’ях або закладах у РФ.
“Переконливі докази щодо депортації та перевезення загалом 1205 дітей з п’яти областей України (у тому числі Донеччини, — ред.), перевірені Комісією, дозволили їй дійти висновку, що ці дії є злочинами проти людяності та воєнними злочинами депортації та примусового перевезення дітей”, — йдеться у висновку.
Протягом 2022 року влада окупантів заявляла, що для цих дітей найкращий варіант — усиновлення в російських родинах. Неповнолітніх розміщували у 21 регіоні Росії, надавали громадянство та включали до відповідних баз даних.
Згідно з розслідуванням ООН, 80% таких дітей досі не повернулися на підконтрольну уряду України територію. Ті, кому вдалося організувати повернення, зіткнулися з перешкодами, затримками та ризиками для безпеки.
Тож в опублікованому звіті ООН виокремили ще один воєнний злочин Росії — невиправдана затримка у репатріації депортованих цивільних.
Як розповіли в Офісі генпрокурора, їхні фахівці співпрацювали з комісією, аби надати необхідну доказові матеріали для підготовки доповіді. Крім того, правоохоронці вже повідомили про підозру понад 20 людям, причетним до депортації дітей. Робота в цьому напрямку триває.
“Наші діти – не трофеї війни. Працюємо, щоб повернути кожну дитину додому, в Україну”, — підсумували у відомстві.
Зазначимо, 17 березня 2023-го Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського лідера Володимира Путіна. За попередньою інформацією, він та російська уповноважена з прав дітей Марія Львова-Бєлова сприяли незаконній депортації та переміщенню дітей з окупованих районів України.
Нагадаємо, не менш як 50 тисяч гривень отримуватимуть діти, які повернуться з тимчасово окупованих територій або ж депортації. Це одноразова фінансова підтримка, вона не впливає на інші соціальні виплати. Журналісти Вільного Радіо розповіли, як отримати цю допомогу.
Водночас процес повернення неповнолітніх може ускладнитися з 2026 року. Володимир Путін підписав федеральний закон, який змінює правила перетину державного кордону Росії. З 20 січня 2026 року діти до 14 років не можуть перетинати кордон лише зі свідоцтвом про народження — їм обов’язково потрібен буде російський закордонний паспорт.