Комісія ООН визнала, що незаконне переміщення українських дітей Росією — воєнний злочин

Депортація українських дітей. Ілюстративне фото: Офіс омбудсмена

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Депортації та перевезення українських дітей, якими займається Росія як держава-окупант, визнали воєнними злочинами. Такого висновку дійшла незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування порушень в Україні.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з їхнього звіту.

В ООН стверджують, що російська влада систематично не казала батькам або законним опікунам про місцеперебування їхніх дітей та утримувала їх у примусі, а ще перешкоджала поверненню малечі. Країна-агресорка не створила систему, яка б сприяла поверненню малечі, натомість окупаційна влада прагнула влаштувати їх на довгострокове проживання в сім’ях або закладах у РФ.

“Переконливі докази щодо депортації та перевезення загалом 1205 дітей з п’яти областей України (у тому числі Донеччини, — ред.), перевірені Комісією, дозволили їй дійти висновку, що ці дії є злочинами проти людяності та воєнними злочинами депортації та примусового перевезення дітей”, — йдеться у висновку.

Протягом 2022 року влада окупантів заявляла, що для цих дітей найкращий варіант — усиновлення в російських родинах. Неповнолітніх розміщували у 21 регіоні Росії, надавали громадянство та включали до відповідних баз даних.

Згідно з розслідуванням ООН, 80% таких дітей досі не повернулися на підконтрольну уряду України територію. Ті, кому вдалося організувати повернення, зіткнулися з перешкодами, затримками та ризиками для безпеки.

Тож в опублікованому звіті ООН виокремили ще один воєнний злочин Росії — невиправдана затримка у репатріації депортованих цивільних.

Як розповіли в Офісі генпрокурора, їхні фахівці співпрацювали з комісією, аби надати необхідну доказові матеріали для підготовки доповіді. Крім того, правоохоронці вже повідомили про підозру понад 20 людям, причетним до депортації дітей. Робота в цьому напрямку триває.

“Наші діти – не трофеї війни. Працюємо, щоб повернути кожну дитину додому, в Україну”, — підсумували у відомстві.

Зазначимо, 17 березня 2023-го Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського лідера Володимира Путіна. За попередньою інформацією, він та російська уповноважена з прав дітей Марія Львова-Бєлова сприяли незаконній депортації та переміщенню дітей з окупованих районів України.

Нагадаємо, не менш як 50 тисяч гривень отримуватимуть діти, які повернуться з тимчасово окупованих територій або ж депортації. Це одноразова фінансова підтримка, вона не впливає на інші соціальні виплати. Журналісти Вільного Радіо розповіли, як отримати цю допомогу.