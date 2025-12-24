Готельно-ресторанний комплекс Roche Royal, який зазнав руйнувань унаслідок російських обстрілів Святогірська. Фото: Донецька ОВА

Через бойові дії та тимчасову окупацію міста підприємство “Скеля плюс” оцінює збитки свого комплексу у понад 145 мільйонів гривень і вимагає їх відшкодування від Росії.

Деталі справи журналісти Вільного Радіо дізналися в Єдиному державному реєстрї судових рішень.

Компанія “Скеля плюс” зі Святогірська повідомила суду, що у лютому 2022 року внаслідок російських ударів по місту був пошкоджений готельно-ресторанний комплекс Roche Royal. Разом із будівлею постраждала прилегла територія та вуличний басейн.

У компанії зазначили, що з 24 лютого по 24 травня 2022 року Святогірськ перебував у зоні активних бойових дій, а з 25 травня по 12 вересня 2022 року місто було тимчасово окуповане Росією. У цей період комплекс та прилегла територія зазнали пошкоджень.

Для визначення обсягу руйнувань підприємство залучило експерта з технічного обстеження будівель і споруд. У висновку експерта йдеться, що відновлення об’єкта потребує ремонтно-будівельних робіт на суму 145 869 899 гривень.

Основним видом діяльності ТОВ “Скеля плюс” є надання в оренду та експлуатація власного або орендованого нерухомого майна. До складу комплексу входить будівля площею 3 591,7 квадратного метра та прилегла територія із замощенням.

Готельно-ресторанний комплекс Roche Royal у Святогірську до повномасштабного вторгнення Росії. Фото: Wheree

Суд погодився з доводами підприємства та зобов’язав відповідача — Російську Федерацію — відшкодувати заявлену суму, а також сплатити 847 840 гривень судового збору до державного бюджету.

