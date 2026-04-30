Програма "єВідновлення".

Від появи механізму дистанційного обстеження нерухомості у 2025 році у Великоновосілківській громаді вже провели 112 таких обстежень. За їхніми результатами офіційно підтвердили знищення 24 будинків, тому їхні власники зможуть отримати державну компенсацію на придбання нового житла.

Про темпи проведення дистанційного обстеження у Великоновосілківській громаді повідомив начальник селищної військової адміністрації Сергій Кравченко.

Механізм запровадили на підставі постанови Кабміну № 815 від 7 липня 2025 року, він дає змогу фіксувати знищення нерухомості без виїзду на місце. Для обстежень місцева влада направляє запити до Держгеокадастру, Міністерства оборони та Національного центру управління і випробувань космічних засобів, а також збирає фото- і відеоматеріали з місць руйнувань.

Начальник Великоновосілківської селищної військової адміністрації Сергій Кравченко також уточнив конкретні вимоги до фото й відео, які громадяни надсилають до комісії як доказ руйнування нерухомості. Так, на кадрах повинне бути зафіксоване руйнування несучих конструкцій з різних ракурсів, відео — мати роздільну здатність не нижче 1920×1080 пікселів. Зруйнованим вважається об’єкт, що повністю втратив економічну цінність і непридатний для використання за призначенням.

Заявники отримують повідомлення про початок обстеження електронною поштою. Механізм не поширюється на об’єкти, розташовані на тимчасово окупованих територіях, нагадав посадовець.

Комісія з обстеження пошкоджених або зруйнованих об’єктів нерухомості у Великоновосілківській громаді працює з понеділка до п’ятниці з 08:00 по 17:00 (з перервою 12:00–12:45). Документи приймають від понеділка по середу, а працюють з ними — у четвер і п’ятницю. Для звернень та консультацій можна звернутися телефоном та електронною поштою:

стосовно розгляду питань компенсації: 093-718-64-29

стосовно технічної документації: 095-037-11-47 (Володимир);

стосовно юридичних питань: 050-042-51-91 (Надія);

стосовно загального супроводу документів: 095-322-65-07 (Віталій);

електронна пошта [email protected]

Нагадаємо, у 2025 році у власників житла, яке постраждало через бойові дії, з’явився новий спосіб отримати компенсацію. Оцінку збитків можна провести дистанційно через “Дію”, навіть якщо потрапити на місце небезпечно або неможливо. Журналісти Вільного Радіо написали інструкцію, як подати заявку, зібрати докази та оформити компенсацію онлайн.