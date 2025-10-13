Компенсацію від держави за розмінування тепер можуть отримати фізособи та самозайняті аграрії (деталі)

Заміновані ділянки. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

В уряді розширили державну програму компенсації розмінування агроземель на домогосподарства. Відтепер ініціативою можуть скористатися фізособи або самозайняті у сфері фермерства.

Про це повідомили у Мінекономіки з посиланням на постанову № 284, зміни до якої 13 жовтня ухвалив Кабмін.

Оновлення документа набуде чинності через 10 робочих днів після ухвалення — з 23 жовтня 2025-го.

“Близько одного мільйона гектара агроземель, придатних для фермерства, розташовані на територіях, де велися або ведуться бойові дії. Не скрізь можна безпечно працювати. Але землі на деокупованих територіях, які не обробляються через загрозу мін та інших вибухонебезпечних предметів (ВНП), ми прагнемо повернути до роботи”, — кажуть у відомстві.

За їхніми словами, тепер кожен власник чи орендар такої ділянки може подати заяву на розмінування коштом держави. А згодом — після очищення — безпечно працювати на своїй землі.

Податися на компенсацію можна через Державний аграрний реєстр. Також це можна зробити особисто, заповнивши заявку в паперовій або в електронній формі — з електронним підписом.

Заповнені паперові заявки подають до місцевих держадміністрацій або виконавчого органу сільських, селищних, міських рад за місцем розташування ділянки або на електронну пошту, визначену цими органами. Їх перевірятимуть впродовж трьох днів.

У разі схвалення заявки власника земельної ділянки включають до переліку виробників сільськогосподарської продукції для отримання компенсації. Його щомісяця до 5 числа надсилають Центру гуманітарного розмінування разом з електронними копіями заявок.

Далі ЦГР перевіряє повну інформацію про заявника і земельну ділянку.

У яких випадках заявку на компенсацію розмінування можуть відхилити

Центру гуманітарного розмінування може відхилити заявку, якщо:

Центр протимінної діяльності надав інформацію про неможливість розмінування ділянки через несприятливу безпекову ситуацію;

Центр протимінної діяльності не надав інформацію про забруднення або імовірне забруднення ділянки ВНП;

через невідповідність земель або виробників умовам, викладеним в порядку.

У разі, якщо заявка схвалена, ЦГР після відкриття заявником ескроу-рахунку, підписує із ним угоду, а після цього оголошує аукціон із закупівлі послуг розмінування.

Нагадаємо, понад 1200 гектарів території Донеччини потребують гуманітарного розмінування. Цьогоріч провести розмінування планували на 870 гектарах, проте через безпекову ситуацію в деяких громадах процес призупинили.