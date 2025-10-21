Український військовий. Ілюстративне фото: Міноборони

Програму “Контракт 18-24” вирішили зробити доступною в усіх бойових підрозділах українського війська. Тепер добровольці можуть вибрати для служби будь-яку бригаду.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса.

“На початку можна було обрати лише кілька бригад, згодом експеримент розширили, а тепер є рішення включити в програму всі бойові підрозділи Сил оборони України.

Тепер кожен, хто хоче стати на захист України в такому віці, може обрати будь-яку бригаду”, — сказав Паліса.

Більше про “Контракт 18-24”

11 лютого Міноборони представило новий формат рекрутингу молоді до війська — “Контракт 18-24”, який можуть підписати повнолітні українці, що ще не досягли віку мобілізації (тобто 25 років). Їм пропонують контракт з фіксованим терміном служби в один рік, пропонуючи за підписання додаткове грошове та соціальне забезпечення:

1 млн грн додаткової виплати (200 тис. після підписання контракту, 300 тис. — після проходження підготовки, ще 500 тис. — у день виключення зі списків особового складу військової частини);

іпотеку 0.0% річних (за програмою “єОселя”);

можливість вибрати частину, спеціальність та місце проходження ВЛК;

компенсацію оренди житла, медичне забезпечення;

звільнення від мобілізації та право виїзду за кордон на рік (після завершення служби);

навчання у закладах освіти за кошт держави (в межах виділених квот);

інші пільги.

За перший тиждень роботи ініціативи українці подали понад 10 тис. звернень у застосунку “Резерв+” щодо добровільного доєднання до ЗСУ за “Контрактом 18-24”.

Нагадаємо, в Україні готують контракт за принципом “18-24” для людей інших вікових категорій. Як і у випадку з контрактом для молоді, пропозиція для додаткових вікових груп буде містити визначені терміни служби.