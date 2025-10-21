Підтримайте Вільне Радіо
Програму “Контракт 18-24” вирішили зробити доступною в усіх бойових підрозділах українського війська. Тепер добровольці можуть вибрати для служби будь-яку бригаду.
Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса.
“На початку можна було обрати лише кілька бригад, згодом експеримент розширили, а тепер є рішення включити в програму всі бойові підрозділи Сил оборони України.
Тепер кожен, хто хоче стати на захист України в такому віці, може обрати будь-яку бригаду”, — сказав Паліса.
11 лютого Міноборони представило новий формат рекрутингу молоді до війська — “Контракт 18-24”, який можуть підписати повнолітні українці, що ще не досягли віку мобілізації (тобто 25 років). Їм пропонують контракт з фіксованим терміном служби в один рік, пропонуючи за підписання додаткове грошове та соціальне забезпечення:
За перший тиждень роботи ініціативи українці подали понад 10 тис. звернень у застосунку “Резерв+” щодо добровільного доєднання до ЗСУ за “Контрактом 18-24”.
Нагадаємо, в Україні готують контракт за принципом “18-24” для людей інших вікових категорій. Як і у випадку з контрактом для молоді, пропозиція для додаткових вікових груп буде містити визначені терміни служби.