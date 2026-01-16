Краєзнавці Донеччини збирають книги про історію міст і сіл регіону: як долучитись

Книги. Фото: Pexels

Зберегти історію населених пунктів Донеччини прагнуть у Донецькій обласній краєзнавчій організації. Для цього збирають видання про історію міст та сіл регіону, аби передати передати їх до архіву Національної історичної бібліотеки України. Понад 40 книжок вже відправили до архіву. Розповідаємо, як можна долучитися до збереження спадщини, якщо ви маєте такі видання.

Про збір краєзнавчих видань Вільному Радіо розповів голова Донецької обласної організації Національної спілки краєзнавців України Валерій Романько.

“Краєзнавці Донеччини, ще починаючи з утворення нашої обласної організації 1990 року, активно працювали в цьому руслі. Люди різних професій хотіли залишити історію свого міста, села. І таких книг, які краєзнавці видавали, зібралась велика кількість.

Зараз, знаходячись в місті Слов’янську, я бачу, що в мене велика колекція такої літератури зібралася, і хотілося б зберегти цю колекцію історії міст і сіл Донецької області. Тому я запропонував Національній історичній бібліотеці України, яка знаходиться в Києві, зберегти цю колекцію”, — розповідає Валерій Романько.

До Національної історичної бібліотеки краєзнавець вже передав біля 40 книг з власної колекції. А тепер продовжує збирати літературу.

“Уточнюю список і дозбирую ще таку літературу, щоб зберегти накопичене, нароблене, тому що вимирають села, це було і в мирні часи, а зараз тим паче, особливо на Донеччині у нас, зникають села, обеззлюднюються.

Я в свій час теж писав про своє рідне село Журавка, Покровського району, колись Красноармійського, Гродівської сільради. І є два видання в мене. Так що я знаю, що це нелегка робота, кропітка робота, але дуже вдячна робота, щоб залишити пам’ять про рідні місця, рідні села і міста Донеччини”, — каже Валерій Романько.

В планах — зібрані краєзнавчі видання оцифрувати. А надсилати їх, або повідомити назви можна особисто Валерію Романьку у Facebook або Viber (050-935-95-60).

