Краматорськ знову під вогнем росіян: серед загиблих підліток

Наслідки обстрілу Краматорська 3 квітня 2026 року, фото: Facebook/Вадим Філашкін

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Ввечері 3 квітня загарбники атакували Краматорськ авіабомбами. 4 людини загинули і 2 поранені.

Про обстріл повідомив голова Донецької ОДА Вадим Філашкін.

ОНОВЛЕНО.20:58 Кількість загиблих зросла до 4 — помер 16-річний хлопець.



Він зазначив, що серед поранених є 16-річний підліток.

“Всі постраждалі отримують необхідну медичну допомогу.

Пошкоджено щонайменше 2 адмінбудівлі та численні будинки. Остаточні наслідки обстрілу встановлюємо”, — повідомив голова Донецької ОДА Вадим Філашкін.

Нагадаємо, 3 квітня 2026 року близько 15:30 російська армія завдала удару по Краматорську п’ятьма авіабомбами. Внаслідок вибухів загинули двоє краматорців, ще троє дістали поранення. Пошкоджено житлові багатоповерхівки. Журналісти Вільного Радіо показали наслідки обстрілів.