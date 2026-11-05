470 об’єктів комунального майна Курахівської громади залишилися в окупації: деталі

Знищена російськими військами спортивна зала в Кураховому. Фото: Вільне Радіо

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На окупованій території громади залишилися 470 об’єктів комунального майна. Їхня загальна балансова вартість становить 864,5 млн грн. Найбільша частина цієї суми припадає на житловий фонд та інженерні мережі.

Про це Вільному Радіо повідомили у Курахівській міській військовій адміністрації у відповідь на інформаційний запит. Даних про суди за втрати цього майна наразі немає.

Для довідки: Балансова вартість — це вартість майна, за якою його обліковують у бухгалтерії. Вона не обов’язково дорівнює його нинішній ринковій ціні.

Яке комунальне майно Курахівської громади залишилося під окупацією

Найбільшу частину балансової вартості комунального майна становить житловий фонд — 569,7 млн грн. Це близько двох третин від загальної суми.

Також у переліку є інженерні мережі громади. Зокрема:

каналізаційні мережі — 100,6 млн грн;

теплові мережі Курахового — 36,1 млн грн;

газопровід — 9,5 млн грн;

водопровідні мережі Курахового — 7,5 млн грн;

водопровідні мережі Дачного — 5,3 млн грн.

Ще 20,3 млн грн становить балансова вартість захисних споруд та укриттів громади.

Серед окремих об’єктів із найбільшою балансовою вартістю — будівля дитячого садка “Червона шапочка” — 12,1 млн грн, парк Перемоги в Дачному — 7,7 млн грн, басейн у Кураховому — 7,2 млн грн та сквер “Сонечко” в Дачному 5,5 млн грн.

Також у переліку є полігон побутових відходів вартістю 3,9 млн грн і лікувальний корпус на вулиці Мечникова в Кураховому — 3,6 млн грн.

Під окупацією залишилися й п’ять мультифункціональних спортивних майданчиків. Два з них розташовані в Кураховому, ще по одному — у Новоселидівці, Курахівці та Гірнику. Балансова вартість кожного становить 328 тис. грн.

214 об’єктів мають нульову вартість

У переліку МВА 214 об’єктів, тобто майже половина від загальної кількості, мають нульову балансову вартість. Серед них — будівля міської ради на проспекті Миру, 4, головний корпус лікарні в Гірнику та більшість шкільних будівель громади.

Нульова балансова вартість не означає, що ці об’єкти не мають реальної цінності. Йдеться про бухгалтерський показник, який враховує первісну вартість майна та його знос. З часом через нарахування амортизації облікова вартість будівлі чи споруди може зменшитися до нуля.

У Курахівській МВА повідомили, що громада не витрачає кошти на утримання, охорону, оплату комунальних послуг, ремонт або збереження майна, яке залишилося на тимчасово окупованій території.

Зазначимо, наразі є інформація тільки про одну громаду Донецької області, яка займається позовами через збитки від Росії — це Маріупольська. В рамках проєкту Mariupol Justice подають окремі позови по втрачених обʼєктах. Наприклад, Господарський суд Донецької області ухвалив рішення про стягнення з РФ 212,6 млн грн збитків за знищення загальноосвітньої школи I–III ступенів № 26 у Маріуполі. Водночас процедури стягнення цих грошей наразі немає.