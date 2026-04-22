Ілюстративне фото зроблене за допомогою штучного інтелекту

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Олексій Г. двічі поставив “Класс” під проросійськими публікаціями у заблокованій в Україні соцмережі. Суд призначив чоловікові пʼять років позбавлення волі, але від реального відбування покарання звільнив із трирічним випробувальним строком.

Обставини цієї справи журналісти Вільного Радіо дізналися з матеріалів судового реєстру. Ім’я обвинуваченого оприлюднили у відкритих документах на сайті “Судова влада України”.

За даними матеріалів справи, уродженець Новогродівки користувався акаунтом у соцмережі “Однокласники”, доступ до якої в Україні обмежили рішенням РНБО ще у 2017 році. Щоб зайти в мережу, чоловік використовував VPN і спеціальний застосунок.

Перший випадок стався наприкінці листопада 2022 року. Олексій Г. побачив публікацію спільноти, яка заперечувала факт збройної агресії Росії та окупації українських територій. Він поставив під нею позначку “Класс”, яка працює як лайк і одночасно поширює допис серед інших користувачів.

Другий епізод правоохоронці зафіксували вже у березні 2024 року. Тоді чоловік взаємодіяв із публікацією, яка не заперечувала агресію, а виправдовувала її. Він знову поставив “Класс”.

Слідчі встановили, що обидва рази Олексій Г. користувався власним ноутбуком Lenovo.

Після затримання у суді обвинувачений визнав вину та повідомив, що розкаюється.

Суд призначив йому покарання у вигляді 5 років позбавлення волі за ч. 3 статті 436-2 Кримінального кодексу України “Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України”, але звільнив від реального терміну, встановивши іспитовий строк на 3 роки.

Протягом цього часу Олексій Г. має з’являтися до органу пробації та повідомляти про зміну місця проживання або роботи.

Також суд конфіскував ноутбук, з якого чоловік поширював публікації, а інший повернули власнику. Окрім цього, засуджений має відшкодувати понад 21,5 тисячу гривень витрат, які витратили на проведення судових експертиз.

Раніше ми розповідали про судову справу працівника поліції охорони зі Слов’янська, якого викрили на отриманні хабаря. За даними слідства, він пропонував військовозобов’язаним оформлювати фіктивні медичні документи та вносити неправдиві дані до реєстрів, щоб зняти їх з військового обліку і допомогти виїхати до ЄС.