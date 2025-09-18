Легкоатлетка Юлія Левченко з Бахмута подолала кваліфікацію Чемпіонату світу в стрибках у висоту (деталі)

Юлія Левченко. Ілюстративне фото: Getty Images

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Юлія Левченко з Бахмута подолала кваліфікацію на Чемпіонату світу зі стрибків у висоту. Вона змагалася пліч-о-пліч у паралельному секторі в межах відбіркової групи B з іншими українськими спортсменками.

Про це пише видання “Суспільне. Спорт”.

У шостий змагальний день Чемпіонату світу 2025 відбувся кваліфікаційний старт у жіночих стрибках у висоту. Участь взяли 35 легкоатлеток, серед яких українка з Бахмуту Юлія Левченко.

Всі спортсменки були поділені на дві кваліфікаційні групи: Левченко змагалися у паралельному секторі в межах відбіркової групи B. Вона розпочала змагання з планки 1.83 метрів — підкорила її з першої спроби.

Другу планку — 1.88 метра — Юлія також пройшла з першої спроби, а визначилися на висоті 1.92 метрів.

Фінал змагань у жіночих стрибках у висоту відбудеться в неділю, 21 вересня, о 13:30 за київським часом.

Нагадаємо, у серпні на змаганнях з жіночих стрибків у висоту, які закривали чемпіонат України з легкої атлетики, перемогу здобула атлетка з Бахмута Юлія Левченко. Вона успішно подолала планку у 1,95 метра, обійшовши “срібну” фіналістку на вісім сантиметрів.

А ще раніше у червні спортсменка Левченко з стала віцечемпіонкою змагань “срібного” етапу Континентального туру з легкої атлетики (стрибків у висоту), який пройшов у Чехії. У секторі жіночих стрибків у висоту взяли участь загалом 15 атлеток, з них двоє — українки.