З вересня 2025 року на окупованій частині Донеччини “Розмови про важливе” проводять не тільки для школярів і студентів, а й навіть для деяких дошкільнят. На лекції запрошують учасників війни проти України, а вчителів тут можна побачити у футболках “Я руський”. Розповідаємо, про що планують говорити з дітьми в цьому навчальному році та як проходять заняття.

Що таке “Розмови про важливе” і коли їх запровадили у т.з. “ДНР”

Починаючи з 2022 року, коли російський президент Володимир Путін підписав “договір про приєднання ДНР до РФ”, у школах на тимчасово окупованих частинах Донеччини запровадили уроки під назвою “Розмови про важливе”. Це загальноросійська практика, яка вже три роки поширюється й на окуповані українські території.

У т.з. “ДНР” “Розмови про важливе” проводять щопонеділка замість першого уроку в усіх школах, технікумах і коледжах. А від серпня 2025 року їх почали проводити й у деяких дитсадках. Тоді оголосили, що на окупованих територіях стартує “пілотний проєкт” із проведення таких занять у ста освітніх закладах.

“Саме в дошкільному віці закладається міцний фундамент особистості дитини, її ціннісні орієнтири та ставлення до світу. Тому так важливо, щоб виховання від самого початку було усвідомленим, дбайливим і відповідним віку. Проєкт “Розмови про важливе” для дошкільних освітніх організацій надасть вихователям ефективний інструмент для досягнення цієї мети”, — говорив очільник Мінпросвіти РФ Сергій Кравцов.

Ці уроки є позакласними заняттями та не вважаються обов’язковими. Втім, цифри, які надають представники окупаційної влади, свідчать про інше.

Так, за даними самоназваного “міністра освіти” псевдореспубліки Олега Трофімова, станом на 1 вересня 2025 року:

у 582 школах т.з. “ДНР” навчаються 144 563 учні;

у 76 коледжах і технікумах навчається 16 631 студент;

у 18 вишах — близько 55 тисяч студентів;

557 дитячих садків відвідують 37 882 дитини.

Як ідеться у звіті одного з уроків, який у т.з. “ДНР” провели 26 вересня, на ньому були присутні 160 тисяч дітей — 140 тисяч школярів і 20 тисяч студентів. Тобто на “Розмовах про важливе” побували близько 97% школярів.

Які завдання окупанти ставлять перед вчителями під час “Розмов про важливе”

Аби з’ясувати, про що говорять з дітьми під час “Розмов про важливе”, журналісти Вільного Радіо проаналізували робочі програми курсу для учнів 1-х та 4-х класів гімназії в окупованому Шахтарську.

Програми позакласного курсу “Розмови про важливе” для 1-х та 4-х класів гімназії в Шахтарську. Скриншот: Вільне Радіо

На початку документів є пояснення про те, що їх створили для впровадження російських стандартів освітнього процесу.

“Завданням педагога, який працює за програмою, є розвиток в учня ціннісного ставлення до Батьківщини, природи, людини, культури, знань, здоров’я, збереження і зміцнення традиційних російських духовно-моральних цінностей”, — йдеться у програмі.

Першим же пунктом у переліку завдань, які ставлять перед педагогами, є “формування російської ідентичності” у школярів.

Завдання, які ставлять перед вчителями в окупованому Шахтарську. Скриншот: Вільне Радіо

“Росія — країна переможців” та “герої Вітчизни із сусіднього двору”: про що говорять зі школярами в окупації

Кожне заняття починається зі збору дітей в актових залах школи. Там спочатку підіймають прапор Росії, потім усі разом співають гімн РФ, і лише після цього школярів відпускають по класах, де тривають “Розмови про важливе”.

Учні донецької школи №78 виконують гімн Росії перед позаурочним заняттям “Розмови про важливе”, вересень 2025 року. Скриншот Вільного Радіо з окупаційних джерел

Далі урок проводять у вигляді бесіди, вікторини, інтерв’ю або бліцопитування. Зміст уроків прописують заздалегідь у Росії. На перший погляд, більшість тем не мають політичного підтексту та присвячені спорту, творчості, науковим відкриттям, історичним подіям, правилам безпеки тощо.

Однак у методичних матеріалах до майже кожного третього уроку простежується нав’язування дітям позитивного ставлення до Росії та інші елементи пропаганди. Наприклад, для обговорення пропонують такі теми:

російська мова в епоху цифрових технологій (російська мова — державна мова, що об’єднує багатонаціональну сім’ю народів Російської Федерації);

про творчість до Дня музики (російська культура — визнане світове надбання людства);

про міста Росії до Дня народної єдності (єдність народів, які проживають на території Російської Федерації. Вивчення російських міст — вивчення сторінок історії Вітчизни);

Росія — країна переможців до Дня Героїв Вітчизни (герої Росії з найдавніших часів і до сучасності. Традиції героїзму, мужності та рішучості — невіддільна частина російської ідентичності та культурного коду);

закон і справедливість до Дня Конституції (справедливість — одна з найважливіших духовно-моральних цінностей російського суспільства);

герой із сусіднього двору до Дня захисника Вітчизни (герой — реальна людина, що живе поруч із нами, чиє життя є прикладом для оточення. У кожному регіоні Росії живуть видатні герої, відважні, мужні та працьовиті).

Завдання на позаурочному занятті “Розмови про важливе” у макіївському ліцеї №1 “Лідер”, вересень 2025 року. Скриншот Вільного Радіо з окупаційних джерел

Учителі зобов’язані фіксувати, щоб діти демонстрували “особисті результати” за підсумками кожної теми. Зокрема, у сфері цивільно-патріотичного виховання педагоги мають пропрацювати з учнями такі теми:

“становлення ціннісного ставлення до своєї Батьківщини — Росії”;

“усвідомлення своєї етнокультурної та російської громадянської ідентичності”;

“причетність до минулого, сьогодення й майбутнього своєї країни та рідного краю”;

“повага до свого й інших народів”.

“Розмови про важливе” у школах т.з. “ДНР” відвідують російські окупанти

На фото, які публікують пропагандистські ресурси зі шкіл, можна побачити атмосферу, в якій проходять “Розмови про важливе”. На одному з уроків вчителька одягнена у футболку “Я/мы русские”, а на стінах висять портрети ватажка фейкової республіки Дениса Пушиліна та російського президента Володимира Путіна — його зображення видно одразу на двох стінах.

“Розмови про важливе” у макіївському ліцеї №1 “Лідер”, вересень 2025 року. Скриншот Вільного Радіо з окупаційних джерел

30 вересня в день т.з. “День возз’єднання ДНР з Росією” зі школярами провели тематичну розмову, під час якої дітей змусили на камеру говорити, що Росія — це, буцімто, їхня Батьківщина.

“Повернення у Росію — для мене як повернення додому. Батьківщина — це для мене щось рідне та близьке до серця. В історію я занурювалась вже під час війни, коли довелося багато переїжджати, а мій тато залишався тут. Тому коли ми повернулися додому — для мене це найяскравіший спогад мого дитинства. Це були сльози щастя, і я рада, що ми тепер частина Росії і дійсно вдома”, — говорить школярка у пропагандистському сюжеті.

Школярка макіївського ліцею №1 на позаурочному занятті “Розмови про важливе”, вересень 2025 року. Скриншот Вільного Радіо з окупаційних джерел

Чимало цих уроків мають військову тематику. Так, на “Розмови про важливе” часом запрошують загарбників, які брали участь у війні проти України. Так, у вересні 2025 року окупаційна влада відібрала 75 діючих та колишніх учасників т.з. “СВО” для проведення занять із дітьми. Вони допомагають учителям доносити до школярів “правильні цінності”.

Т.з. “депутат Народної ради ДНР” та учасник війни проти України Дмитро Огилець на позаурочному занятті “Розмови про важливе” у макіївському ліцеї №1, вересень 2025 року. Скриншот Вільного Радіо з окупаційних джерел

Одним із таких став “військкор” Андрій Трубецькой, який воює на боці російської армії. Про зустріч із ним потім написали:

“Це стало не просто формальним заходом, а можливістю для молоді з перших вуст почути про справжній патріотизм, про обов’язок перед Батьківщиною та про цінність людського життя”.

“Військкор” Андрій Трубецькой на позаурочному занятті “Розмови про важливе” у донецькій школі №78, вересень 2025 року. Скриншот Вільного Радіо з окупаційних джерел

Бесіди на тему війни та участь окупантів у вихованні школярів не прописані в освітній програмі “Розмов про важливе”, розробленій у Росії. Тому пропагандистська робота з українськими дітьми на тимчасово окупованій частині Донеччини ведеться активніше, ніж про це заявляють офіційно.

Такі приклади свідчать про те, що “Розмови про важливе” у т.з. “ДНР” є інструментом пропаганди. Через навчання, символіку й виступи “героїв” окупаційна влада формує у дітей вигідне їй уявлення про агресію проти України.

