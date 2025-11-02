Підтримайте Вільне Радіо
З вересня 2025 року на окупованій частині Донеччини “Розмови про важливе” проводять не тільки для школярів і студентів, а й навіть для деяких дошкільнят. На лекції запрошують учасників війни проти України, а вчителів тут можна побачити у футболках “Я руський”. Розповідаємо, про що планують говорити з дітьми в цьому навчальному році та як проходять заняття.
Починаючи з 2022 року, коли російський президент Володимир Путін підписав “договір про приєднання ДНР до РФ”, у школах на тимчасово окупованих частинах Донеччини запровадили уроки під назвою “Розмови про важливе”. Це загальноросійська практика, яка вже три роки поширюється й на окуповані українські території.
У т.з. “ДНР” “Розмови про важливе” проводять щопонеділка замість першого уроку в усіх школах, технікумах і коледжах. А від серпня 2025 року їх почали проводити й у деяких дитсадках. Тоді оголосили, що на окупованих територіях стартує “пілотний проєкт” із проведення таких занять у ста освітніх закладах.
“Саме в дошкільному віці закладається міцний фундамент особистості дитини, її ціннісні орієнтири та ставлення до світу. Тому так важливо, щоб виховання від самого початку було усвідомленим, дбайливим і відповідним віку. Проєкт “Розмови про важливе” для дошкільних освітніх організацій надасть вихователям ефективний інструмент для досягнення цієї мети”, — говорив очільник Мінпросвіти РФ Сергій Кравцов.
Ці уроки є позакласними заняттями та не вважаються обов’язковими. Втім, цифри, які надають представники окупаційної влади, свідчать про інше.
Так, за даними самоназваного “міністра освіти” псевдореспубліки Олега Трофімова, станом на 1 вересня 2025 року:
Як ідеться у звіті одного з уроків, який у т.з. “ДНР” провели 26 вересня, на ньому були присутні 160 тисяч дітей — 140 тисяч школярів і 20 тисяч студентів. Тобто на “Розмовах про важливе” побували близько 97% школярів.
Аби з’ясувати, про що говорять з дітьми під час “Розмов про важливе”, журналісти Вільного Радіо проаналізували робочі програми курсу для учнів 1-х та 4-х класів гімназії в окупованому Шахтарську.
На початку документів є пояснення про те, що їх створили для впровадження російських стандартів освітнього процесу.
“Завданням педагога, який працює за програмою, є розвиток в учня ціннісного ставлення до Батьківщини, природи, людини, культури, знань, здоров’я, збереження і зміцнення традиційних російських духовно-моральних цінностей”, — йдеться у програмі.
Першим же пунктом у переліку завдань, які ставлять перед педагогами, є “формування російської ідентичності” у школярів.
Кожне заняття починається зі збору дітей в актових залах школи. Там спочатку підіймають прапор Росії, потім усі разом співають гімн РФ, і лише після цього школярів відпускають по класах, де тривають “Розмови про важливе”.
Далі урок проводять у вигляді бесіди, вікторини, інтерв’ю або бліцопитування. Зміст уроків прописують заздалегідь у Росії. На перший погляд, більшість тем не мають політичного підтексту та присвячені спорту, творчості, науковим відкриттям, історичним подіям, правилам безпеки тощо.
Однак у методичних матеріалах до майже кожного третього уроку простежується нав’язування дітям позитивного ставлення до Росії та інші елементи пропаганди. Наприклад, для обговорення пропонують такі теми:
Учителі зобов’язані фіксувати, щоб діти демонстрували “особисті результати” за підсумками кожної теми. Зокрема, у сфері цивільно-патріотичного виховання педагоги мають пропрацювати з учнями такі теми:
На фото, які публікують пропагандистські ресурси зі шкіл, можна побачити атмосферу, в якій проходять “Розмови про важливе”. На одному з уроків вчителька одягнена у футболку “Я/мы русские”, а на стінах висять портрети ватажка фейкової республіки Дениса Пушиліна та російського президента Володимира Путіна — його зображення видно одразу на двох стінах.
30 вересня в день т.з. “День возз’єднання ДНР з Росією” зі школярами провели тематичну розмову, під час якої дітей змусили на камеру говорити, що Росія — це, буцімто, їхня Батьківщина.
“Повернення у Росію — для мене як повернення додому. Батьківщина — це для мене щось рідне та близьке до серця. В історію я занурювалась вже під час війни, коли довелося багато переїжджати, а мій тато залишався тут. Тому коли ми повернулися додому — для мене це найяскравіший спогад мого дитинства. Це були сльози щастя, і я рада, що ми тепер частина Росії і дійсно вдома”, — говорить школярка у пропагандистському сюжеті.
Чимало цих уроків мають військову тематику. Так, на “Розмови про важливе” часом запрошують загарбників, які брали участь у війні проти України. Так, у вересні 2025 року окупаційна влада відібрала 75 діючих та колишніх учасників т.з. “СВО” для проведення занять із дітьми. Вони допомагають учителям доносити до школярів “правильні цінності”.
Одним із таких став “військкор” Андрій Трубецькой, який воює на боці російської армії. Про зустріч із ним потім написали:
“Це стало не просто формальним заходом, а можливістю для молоді з перших вуст почути про справжній патріотизм, про обов’язок перед Батьківщиною та про цінність людського життя”.
Бесіди на тему війни та участь окупантів у вихованні школярів не прописані в освітній програмі “Розмов про важливе”, розробленій у Росії. Тому пропагандистська робота з українськими дітьми на тимчасово окупованій частині Донеччини ведеться активніше, ніж про це заявляють офіційно.
Такі приклади свідчать про те, що “Розмови про важливе” у т.з. “ДНР” є інструментом пропаганди. Через навчання, символіку й виступи “героїв” окупаційна влада формує у дітей вигідне їй уявлення про агресію проти України.
Раніше журналісти Вільного Радіо розповідали про те, як Росія мілітаризує українських дітей на тимчасово окупованих територіях.