“Лікарі без кордонів” більше не заїздять до Словʼянська та Краматорська для евакуації поранених

"Лікарі без кордонів". Ілюстративне фото: MSF

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Команда “Лікарів без кордонів” евакуює критично поранених і тяжкохворих пацієнтів, а також підтримує лікарні та мобільні клініки. Лише з 2022 до 2025 року організація перевезла понад 39 тисяч пацієнтів, із них понад 7 тисяч — із Донеччини. Однак через посилення обстрілів екіпажі організації вже не можуть виїжджати до низки міст, серед яких Словʼянськ та Краматорськ.

Про це пише ІА “Вчасно” із посиланням на представників організації.

Там кажуть, що через погіршення безпекової ситуації змінилася географія евакуації людей, які потребують медичної допомоги. Нині фахівці не заїздять до міст Донецької області через ризик постійних обстрілів, серед таких — Словʼянськ та Краматорськ.

“Є загроза балістичних ударів та обстрілів FPV. Бувають такі випадки, коли ми виїжджаємо за пацієнтом, але служба безпеки нас попереджає, що далі рух закритий, і ми вже не можемо туди їхати”, — каже фельдшерка швидкої допомоги Ганна Сушкіна.

Вона розповіла про нещодавню евакуацію пацієнтки, яку мала вивезти бригада медицини катастроф Донецької області, а “Лікарі без кордонів” — забрати її та транспортувати далі. Однак зробити цього не змогли — через загрозу балістичної атаки та обстрілу міста.

“Це була вкрай важка пацієнтка — на штучній вентиляції легень, на вазопресорах. Вона чекала разом із бригадою медицини катастроф Донецької області, доки відкриють рух, і ми зможемо до них доїхати. Важко працювати в таких умовах”, — зазначила Ганна.

Попри те, що в регіону можливостей для евакуації стає дедалі менше, кількість пацієнтів останнім часом зросла. За словами фельдшерки, пацієнти зазнають тяжких поранень, а нині на одну бригаду припадає приблизно два-три транспортування на добу.

“Якщо минулого року було одне-два транспортування, то зараз два-три — це майже постійно. Кількість пацієнтів однозначно збільшується. Нині найбільша кількість запитів надходить із міст Дніпропетровської області, таких як Синельникове та Павлоград”, — додала жінка.

Нагадаємо, у 2024-му організація “Лікарі без кордонів” вже призупиняла медичну гуманітарну діяльність в Донецькій області. Команда тимчасово надавала послуги лише невідкладної та швидкої допомоги. На такий крок їм довелося піти після російського удару по офісу в Покровську.