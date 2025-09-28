“Ліси України” хочуть перетворити на акціонерне товариство: чому

Ліси України. Ілюстративне фото: зі сторінки ДП "Ліси України"

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Державне підприємство “Ліси України” хочуть перетворити на акціонерне товариство. Це завершальний етап реформи лісової галузі, яку розпочали три роки тому. На початку вересня до східної філії цього підприємства перейшов Лиманський лісгосп.

Про це повідомили на Урядовому порталі.

Там розповіли, що голова Державного агентства лісових ресурсів України Віктор Смаль підписав наказ про перетворення ДП “Ліси України” на акціонерне товариство. Рішення стало завершальний етап реформи галузі, яку розпочали три роки тому.

“Корпоратизація ДП “Ліси України” передбачена в Плані дій Уряду на 2025 рік, до того ж це частина наших зобов’язань перед європейськими партнерами в рамках Ukraine Facility. Це гармонізація із корпоративними правилами ЄС та зрозуміла для міжнародних інвесторів модель управління, яка є умовою для залучення інвестицій”, — стверджують в Мінекономіки.

Там уточнили, що головними умовами перетворення “Лісів України” на АТ стали:

власником земель лісогосподарського призначення, які перебувають у постійному користуванні держпідприємства, залишиться держава (акціонерне товариство — лише лісокористувач);

приватизація лісових ресурсів, як і раніше, заборонена законом “Про приватизацію об’єктів державного та комунального майна”;

формування статутного капіталу АТ “Ліси України” відбуватиметься коштом майна підприємства (нерухомість, засоби виробництва тощо);

100% акцій “Лісів України” належатиме державі.

Посадовці запевняють, що корпоратизація дозволить “Лісам України” оновити матеріально-технічну базу, впровадити сучасні технології, підвищити ефективність виробництва та фінансові показники.

Нагадаємо, що на початку вересня завершили процедуру переходу Лиманського лісгоспу до філії “Східний лісовий офіс”, яка належить “Лісам України”. Вони утворили Донецьке над лісництво.

Про реорганізацію, теперішню роботу та майбутнє лиманських лісів журналісти Вільного Радіо поговорили останнім директором лісгоспу.