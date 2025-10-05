На Одещині одружилася пара переселенців з Донеччини, яким за 70 років

Весілля переселенців з Донеччини Олексія та Лідії. Фото: "Суспільне. Одеса"

83-річний Олексій та 75-річна Лідія — переселенці з Донецької області, які одружилися на Одещині. Літні втратили домівки через російські обстріли, тож нині облаштовують життя у місці компактного проживання для ВПО.

Цією історією поділилися журналісти видання “Суспільне. Одеса”.

Як розповіли молодята, історія їхнього знайомства почалася кілька років тому, коли Лідія з донькою шукала прихисток після обстрілу в селі на Дніпропетровщині.

“Я була біженка з Донецької області. Йдемо селом і питаємо людей: прийміть хто. Кажуть, там дідусь живе одинокий. Йдіть до нього, його жінка померла. Ми прийшли, а він каже, що не може, бо хата не його, а тещина.

Вийшли ми з донькою, а на дворі сніг і дощ. І я кажу: повернуся і попрошу ще дідуся. І таки сказала: “Дідусю, візьми нас, будь ласочка”. І він погодився”, — розповіла літня.

Згодом Олексій зробив пропозицію Лідії пропозицію:

“Я чоловік, я запропонував. Сам жив і вирішив, що можна вдвох жити, а Ліді ніде було, і я її приютив. І вона погодилася”, — каже він.

Олексій також зізнався — хотів би зустріти Лідію раніше:

“Я вам скажу, якби ми зустрілись хоча б 20 років назад. Дуже хороша жінка. А я б хотів, щоб нам було хоча б по 50. Дуже радий дружині, найбільше їй. Я дуже задоволений”, – каже чоловік.

Подружжя пережило прямі обстріли у своєму селі. Як згадує Лідія:

“Тоді був такий приліт — саме до моєї хати. Приїхав односелець, привіз гуманітарку, і в його машину влучив снаряд. Донька під’їхала і сказала: “Мамо, оце як є. Збирайся і виїжджаємо”. Так ми виїхали…”.

Їх евакуювали волонтери “Проліски”: спочатку до Павлограда, де вони пробули три дні, а потім запропонували переїхати на Одещину.

“Кажуть, їдемо на Одесу. Ой, як гарно. Приїхали — зустріли нас дуже добре, ми навіть не очікувалися. Поселилися з дідом у невелику кімнатку на два ліжка. Ми зробили собі затишок. І тепер у нас дружний колектив переселенців — усі поступаються одне одному, підтримують”, — розповідає Лідія.

А втім, додає жінка, сумує за рідною домівкою:

“Дім є домом. Він завжди своє. Оселя завжди зігріває. Сумую по своїх земляках, по своїй вулиці”.

Лідія та Олексій діляться, що найбільше мріють повернутися додому, у свій край, а ще щоб в Україні настав мир.

“Мрія на двох – мир. У першу чергу мир. Так ми хочемо повернутися у свій дім до дідуся. Але його вже немає…”.

