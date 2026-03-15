Щодня о 9-й ранку ми вшановуємо хвилиною мовчання всіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Серед них — Ганна Халаджі. Вона працювала перукаркою у селі Костянтинопіль Великоновосілківської громади. Її пам’ятають як майстриню зачісок, яка вміла вислухати та підтримати, а також дарувати гарний настрій. Найбільшим її хобі були квіти, які вона вирощувала в оселі.
Про загибель жінки повідомили у пресслужбі Великоновосілківської селищної військової адміністрації.
Ганна народилася 12 червня 1961 року у селі Костянтинопіль. Жила там все життя.
“Кожен, хто приходив до неї, знав: окрім майстерної стрижки чи зачіски, отримає теплу розмову та привітну усмішку. Вона вміла слухати, підтримати й подарувати гарний настрій”, — пишуть посадовці.
Односілці та близькі пам’ятають Ганну, як турботливу маму, люблячу бабусю та щиру подругу.
“Особливо любила квіти — доглядала за ними з великою любов’ю, створювала красу навколо себе й щедро ділилася добром із людьми”, — пишуть в пресслужбі ВА.
Після початку повномасштабного вторгнення Росії Ганна не евакуювалася і продовжила працювати у рідному селі. 9 березня 2025 року вона загинула.
“Ганна Йосипівна отримала поранення під час ворожого обстрілу в селі Костянтинопіль, і, на жаль, травми виявилися смертельними”, — пишуть у пресслужбі військової адміністрації.
Світла пам’ять.