Ганна Халаджі. Фото: Великоновосілківська селищна військова адміністрація

Щодня о 9-й ранку ми вшановуємо хвилиною мовчання всіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Серед них — Ганна Халаджі. Вона працювала перукаркою у селі Костянтинопіль Великоновосілківської громади. Її пам’ятають як майстриню зачісок, яка вміла вислухати та підтримати, а також дарувати гарний настрій. Найбільшим її хобі були квіти, які вона вирощувала в оселі.

Вільне Радіо щодня розповідає про військових і цивільних, які стали жертвами російської агресії проти України. Ми прагнемо, аби їхні імена не залишилися лише статистикою. Якщо хтось із ваших близьких загинув через війну, і ви хотіли б поділитися історією його/її життя, заповніть анкету для рідних та знайомих загиблих або напишіть нам у Telegram Instagram чи Facebook . Наші журналісти зв’яжуться з вами, щоб розповісти про ваших близьких або знайомих. Це безкоштовно.

Про загибель жінки повідомили у пресслужбі Великоновосілківської селищної військової адміністрації.

Ганна народилася 12 червня 1961 року у селі Костянтинопіль. Жила там все життя.

“Кожен, хто приходив до неї, знав: окрім майстерної стрижки чи зачіски, отримає теплу розмову та привітну усмішку. Вона вміла слухати, підтримати й подарувати гарний настрій”, — пишуть посадовці.

Односілці та близькі пам’ятають Ганну, як турботливу маму, люблячу бабусю та щиру подругу.

“Особливо любила квіти — доглядала за ними з великою любов’ю, створювала красу навколо себе й щедро ділилася добром із людьми”, — пишуть в пресслужбі ВА.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії Ганна не евакуювалася і продовжила працювати у рідному селі. 9 березня 2025 року вона загинула.

“Ганна Йосипівна отримала поранення під час ворожого обстрілу в селі Костянтинопіль, і, на жаль, травми виявилися смертельними”, — пишуть у пресслужбі військової адміністрації.

Світла пам’ять.