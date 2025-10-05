Катерина Смірнова. Фото: Платформа пам’яті “Меморіал”

Щодня о 9-й ранку ми вшановуємо хвилиною мовчання тих, чиє життя забрала російсько-українська війна. Згадаємо 16-річну маріупольчанку Катерину Смірнову, яка 17 березня 2022 року загинула у власному будинку на вулиці Грибоєдова внаслідок авіаудару. Атаки не пережили також її старша сестра Марина, племінник В’ячеслав, мати Наталія та бабуся Людмила.

Історію Катерини розповіли на сайті платформи пам’яті “Меморіал”.

Катерина народилася й виросла в Маріуполі. До 9-го класу навчалася у колегіум-школі №1, згодом вступила до Маріупольського технічного ліцею. Вона була старанною, уважною до людей і мала схильність до творчості.

“Катя займалася музикою, гарно вчилася. Вирізнялася чуттєвістю, добротою і безмежною творчою уявою”, — згадує вчителька Ольга Цехмістер.

Дівчина мала різносторонні захоплення: любила і поезію, і музику, і малювання.

“Вона писала вірші, пісні. Сама їх виконувала. Завжди мала свою думку”, — каже старший брат загиблої Роман.

“Катя була тихою, гарною і доброю дівчиною. Дуже любила грати на гітарі, малювати”, — додає її хлопець Михайло.

Із початком повномасштабного вторгнення родина залишалася у своєму приватному будинку на вулиці Грибоєдова — неподалік моря, звідки гатила російська корабельна артилерія. 17 березня 2022 року близько 11:00 літак окупаційної армії скинув на дім авіабомбу.

Цивільний чоловік старшої сестри Катерини, який вцілів під час удару, ділиться спогадами про той ранок: “Я був у будинку. Вижив дивом. Катя стояла біля мене. Брала з шафи книгу. Ми знайшли лише останки Каті, Марини, мами і бабусі. На жаль, зайнятися похороном у мене не було можливості. У морзі сказали, що бабусю та мою дружину Марину поховали як невідомих”.

За кілька тижнів масованих обстрілів на вулиці Грибоєдова не залишилось жодного цілого приватного будинку.

Катерину Смірнову та її маму поховали на Старокримському цвинтарі.

З рідних у Каті залишився лише старший брат.

Світла пам’ять.