Лана “Саті” Чорногорська. Фото: Instagram/danceinside_

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Щодня о 9-й ранку ми вшановуємо хвилиною мовчання всіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Серед них — 26-річна Лана Чорногорська із Запоріжжя. До війська вона працювала журналісткою харківського медіа “Люк”, займалася мистецтвом і громадською діяльністю. Після початку повномасштабного вторгнення волонтерила, а згодом стала військовослужбовицею Української добровольчої армії.

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Лана Чорногорська народилася 13 вересня 1999 року в Запоріжжі. Навчалася у музичному коледжі в Дніпрі, а згодом жила в Києві, Одесі, Львові та Харкові. Саме останнє місто стало для неї особливим. Лана називала Харків своїм містом і пов’язувала з ним значну частину свого життя, пише Суспільне.

У 2020–2021 роках вона працювала журналісткою незалежного харківського медіа “Люк”. Також займалася громадським активізмом, культурними та мистецькими проєктами.

Ще до повномасштабного вторгнення Лана долучалася до волонтерських ініціатив. Зокрема, їздила до Львова, де допомагала під час заходів у межах Форуму видавців.

Після початку великої війни Лана перебувала в Києві. Від перших днів російського вторгнення вона долучилася до волонтерства. Із 28 лютого 2022 року жила у волонтерському штабі, де допомагала організовувати підтримку.

Згодом Лана вирішила вступити до війська. Перед цим пройшла військову підготовку, зокрема навчалася керувати безпілотниками. У 2024 році вона добровільно приєдналася до Української добровольчої армії та служби безпілотної авіації підрозділу “Удачники”.

Під час служби Лана готувала безпілотники до бойових завдань, керувала ними під час операцій та виконувала обов’язки штурманки. Бойове хрещення пройшла в серпні 2025 року. Виконувала завдання на Покровському та Південному напрямках.

Водночас вона не полишала мистецької та культурної діяльності. У листопаді 2024 року Лана взяла участь у зйомках кліпу на рок-баладу “Як ти там, Харків?” військовослужбовця та музиканта Олександра Ремеза. Пісню створили за участі мистецького обʼєднання “Культурний десант”.

Також Лана долучалася до благодійних зборів і культурних заходів, зокрема в Харкові та Дніпрі.

Побратими та посестри згадували Лану з позивним Саті як віддану військовій справі, принципову людину та близьку подругу. У підрозділі Служби безпілотної авіації УДА після її загибелі зазначили, що вона поєднувала службу з мистецькою та культурною діяльністю.

1 січня 2026 року Лана Чорногорська загинула на Запорізькому напрямку. Під час виїзду з бойових позицій розрахунок, у якому перебувала військова, потрапив під удар російського безпілотника. Лана дістала смертельні поранення.

Дівчину поховали на Осипенківському (Правобережному) кладовищі в Запоріжжі. Посмертно її відзначили нагородою виконавчого комітету Запорізької міської ради “Честь та слава”.

Вічна та світла пам’ять загиблій!