Жителька Краматорська Світлана Масюченко, яка загинула через обстріл міста. Фото: Платформа памʼяті “Меморіал”

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Щодня о 9-й ранку ми вшановуємо хвилиною мовчання людей, чиї життя забрала російсько-українська війна. Сьогодні згадаємо Світлану Масюченко — уродженку Донецька, яка понад 20 років працювала в Донецькій облдержадміністрації, займалася книговиданням, а після початку повномасштабної війни волонтерила у Краматорську. Жінка загинула 5 травня 2026 року на подвір’ї власної кав’ярні в Краматорську внаслідок удару російської авіабомби.

Про життєвий шлях Світлани Масюченко розповіли на платформі пам’яті “Меморіал”.

Вільне Радіо публікує історії загиблих під час російсько-української війни, аби вшанувати їхню пам’ять. Якщо хтось із ваших близьких загинув через війну, і ви хотіли б поділитися історією його (її) життя, ви можете заповнити анкету для рідних та знайомих загиблих або написати нам у Telegram Instagram чи Facebook . Наші журналісти зв’яжуться з вами, щоб розповісти про ваших близьких або знайомих. Це безкоштовно.

Любила книжки, рукоділля та рідний Донецьк

Світлана Масюченко народилася у Донецьку. Понад 20 років вона працювала в управлінні інформації та преси Донецької облдержадміністрації. За освітою була поліграфісткою, займалася книговиданням та брала участь в організації виставок книжок місцевих авторів у Києві та Львові.

Колеги цінували Світлану за професійність і відданість роботі. До будь-якої справи вона ставилася з душею.

У вільний час жінка багато читала й мала вдома велику бібліотеку. Любила готувати, займалася рукоділлям — шила ляльок, іграшкових звірят і сумки. Також любила котів, Львів і каву та колекціонувала чашки.

Донька Надія згадує, що мама була для неї найближчою людиною.

“Мама стала взірцем для мене у всьому: наші стосунки були теплими і дружніми, вона була моєю найкращою подругою. Ми могли відкрито говорити на всі теми. Якось так склалось, що і музику любили однакову – старий, добрий рок, і Донецьк так само сильно. Мама обожнювала рідні місця: наш мікрорайон Абакумова був дуже зеленим, затишним, там всі були свої, а до 2014-го там було надзвичайно красиво”, — розповіла Надія Масюченко.

Після окупації рідного міста допомагала Україні та підтримувала військових

Після початку російської агресії у 2014 році Світлана ще рік працювала дистанційно, а потім вийшла на пенсію. Деякий час вона жила в окупованому Донецьку, приїжджала до доньки у Краматорськ, а згодом залишилася там після планової операції.

За словами доньки, поки могла їздити між Донецьком і Краматорськом, Світлана допомагала українським військовим. Вона передавала інформацію про розташування російських військ, возила газети для співробітників СБУ та доставляла до окупованого Донецька проукраїнські листівки, які поширювали місцеві жителі.

Після початку повномасштабної війни жінка продовжила волонтерську діяльність у Краматорську. Навесні 2023 року разом із подругою відкрила магазин-кав’ярню. Частину прибутку закладу вони передавали на підтримку українських військових.

У грудні 2025 року кав’ярня переїхала до центру Краматорська. Саме там 5 травня 2026 року Світлана загинула внаслідок російського удару авіабомбою ФАБ-250. У момент атаки жінка сиділа за столом на вулиці біля закладу. Від отриманих поранень і больового шоку вона загинула на місці.

Світлані Масюченко було 68 років. У неї залишилися донька, зять, брат і сестри.

Вічна памʼять.