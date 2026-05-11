Євгенія Харченко. Журналісти Вільного Радіо покращили якість фото за допомогою штучного інтелекту.

Щодня о 9-й ранку ми вшановуємо хвилиною мовчання всіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Серед них — Євгенія Харченко. Жінка все життя жила у Великоновосілківській громаді та працювала у сімейному фермерському господарстві. Близькі згадують її як людину, яка любила землю, квіти та працю. У вільний час вона долучалася до волонтерства, щоб допомагати людям.

Вільне Радіо щодня розповідає про військових і цивільних, які стали жертвами російської агресії проти України. Ми прагнемо, аби їхні імена не залишилися лише статистикою.

Про загибель жінки повідомили у пресслужбі Великоновосілківської селищної військової адміністрації.

Євгенія народилася 23 жовтня 1978 року. Жінка жила у Великоновосілківській громаді та працювала у сімейному фермерському господарстві “Інгул”.

Близькі згадують її як працьовиту, щиру та небайдужу людину.

“Вона любила землю, цінувала працю, брала активну участь у волонтерських заходах, підтримувала тих, хто потребував допомоги”, — пишуть в пресслужбі Великоновосілківської ВА.

Та найбільшою любов’ю Євгенії були квіти.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії жінка не евакуювалася.

25 квітня 2022 року вона загинула. Того дня жінка була на подвір’ї своїх батьків, коли почався мінометний обстріл. Внаслідок вибухів Євгенія дістала поранення і загинула. Її поховали біля рідного будинку під грушею на городі. Населений пункт у військовій адміністрації не уточнили.

Світла пам’ять.