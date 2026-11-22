Валентина Хижняк, бухгалтерка з Костянтинівки. Фото з соціальних мереж

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Щодня о 9-й ранку ми вшановуємо хвилиною мовчання всіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Серед них — 62-річна Валентина Хижняк. Усе життя жінки повʼязане з Костянтинівкою на Донеччині. Вона здобула вищу освіту, працювала бухгалтеркою в різних компаніях, а останнім часом — у місцевій автошколі.

Про життя і загибель розповіли Валентини Хижняк розповіли на сайті Донецької обласної військової адміністрації.

Вільне Радіо публікує історії загиблих під час російсько-української війни, аби вшанувати їхню пам’ять. Якщо хтось із ваших близьких загинув через війну, і ви хотіли б поділитися історією його (її) життя, заповніть анкету для рідних та знайомих загиблих або напишіть нам у Telegram Instagram чи Facebook . Наші журналісти зв’яжуться з вами, щоб розповісти про ваших близьких або знайомих. Це безкоштовно.

Валентина Михайлівна Хижняк народилася 30 липня 1961 року в Костянтинівці Донецької області. У рідному місті минуло її життя.

Жінка мала вищу освіту та працювала у фінансовій сфері. Протягом років обіймала посаду бухгалтерки в різних компаніях. Останнім її місцем роботи стала місцева автошкола, де вона також відповідала за бухгалтерський облік.

Поза роботою Валентина любила проводити час на природі. Особливо їй подобалися квіти. Також жінка любила тварин.

Люди, які знали Валентину, згадують її як добру та світлу людину.

“Валентина Михайлівна дуже приємна, завжди усміхнена була”, — згадує знайома жінки Ксенія.

6 вересня 2023 року близько 14:00 російські війська вдарили по центральній частині Костянтинівки. Під удар потрапив район місцевого ринку, де на той час перебували люди. За уточненими даними поліції станом на 7 вересня 2023 року, російська атака забрала життя 16 людей, ще 33 — дістали поранень. Серед загиблих була й Валентина Хижняк. Жінка не вижила. Їй було 62 роки.

У Валентини залишилися донька та інші рідні.

Вічна пам’ять.