Регіна Акімушкіна, фото: Telegram/Погибшие, Ушедшие, Память, Мариуполь

Щодня українці вшановують хвилиною мовчання всіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Серед них — вебдизайнерка з Маріуполя Регіна Акімушкіна. Жінка пішла з життя від пневмонії у холодному підвалі у березні 2022 року.

Про смерть Регіни Акімушкіної розповіли на платформі Find a grave.

Регіна Акімушкніа народилася 8 серпня 1984 року у Маріуполі. Вивчала управління персоналом та економіку праці у Міжрегіональній академії управління персоналом. Навчалася вебдизайну у Beetroot Academy.

“Пів життя я не могла знайти справу, яка б мені так подобалась. Де можна бути не лише гуманітарієм, а й технарем. Так, я ось така — 50/50.

<…> Я прийняла рішення: втрачати нема чого! Мене гріли думки про переваги майбутньої віддаленої роботи. До цього я і прагнула. Це було моєю мотивацією. Так у 30 з хвостиком років змінилось моє життя”, — розповідала про себе Регіна у соцмережі.

Колеги пригадують Регіну творчою фахівчинею, яка допомагала клієнтам робити бізнес яскравішим: “Завжди готова довести розпочате до ідеалу”.

Жінка любила малювати й зазначала, що це допомагає їй у роботі. Іншим її захопленням були велопрогулянки.

“Як же я люблю велосипед, кататися на ньому, і усе, що з ним пов’язано. Велосипед — моя пристрасть з дитинства.<…> Дивлюсь на усі свої малюнки і досі дивуюсь: невже це все я і це все моє? Зізнаюся чесно, малювати я не вмію, принаймні завжди так думала. Сама я під час уроків і психувала, і терпіння не вистачало сидіти штрихувати. Кидала і знову бралася за справу. У підсумку на отримані результати не можу намилуватися” , — писала Регіна.

Регіна Акімушкіна жила у Маріуполі на вулиці Короленка, 3 у Лівобережному районі. Під час російських обстрілів разом із багатьма іншими жителями міста жінка ховалася від обстрілів в укритті механіко-металургійного технікуму на вулиці Гугеля,10. Там через холод, недоїдання й нестачу свіжого повітря Регіна захворіла на пневмонію. Через те що під цілодобовими бомбардуваннями ліків та медичної допомоги не було, жінка пішла з життя наприкінці березня 2022 року.

“<…> Від пневмонії у бомбосховищі механіко-металургічного технікуму померла моя подруга Регіна Володимирівна Акімушкіна. 08.08.1984-29.03.2022. Знайти і поховати її брат зміг тільки на початку вересня, до того часу вона була у воронці поряд з технікумом. Спочивай з миром, моя дівчинко. Ти була справжньою Людиною, — написала подруга Регіни Анна.

Регіні Акімушкіній назавжди залишиться 37 років.

Світла пам’ять.