: Анна Мироненко — біографія: що відомо про виховательку з Маріуполя, яка загинула під час російського обстрілу

Анна Мироненко. Фото: Платформа пам’яті “Меморіал”

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Щодня о 9-й ранку ми вшановуємо хвилиною мовчання всіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Серед них — 42-річна Анна Мироненко з Маріуполя. Жінка працювала вихователькою у дитячому садку, любила дітей і подорожі. 26 березня 2022 року вона загинула під час російського обстрілу міста. Її тіло досі не знайшли.

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Про життя Анни Мироненко розповіли на Платформі пам’яті “Меморіал”.

Анна народилася 29 листопада 1979 року в Маріуполі. Там вона й жила, працювала вихователькою у дитячому садку №124.

Жінка любила життя, подорожі та відкривати для себе нові країни. Її подруга Ірина розповіла, що Анна впродовж всього року відкладала гроші, аби під час відпустки кудись поїхати. Вона також дуже любила дітей, хоча власної родини створити не встигла.

До повномасштабного вторгнення Анна мешкала в мікрорайоні “Східний”. Коли почалися російські обстріли Маріуполя, разом із мамою Ольгою та вітчимом Володимиром Ковалевським переїхала до будинку на Морському бульварі, 26. Там родина доглядала за знайомою, яка не могла самостійно пересуватися.

Коли обстріли посилилися, жінку перенесли до підвалу. За кілька днів до 26 березня 2022 року її вдалося евакуювати. Анна, її мама та вітчим залишилися в підвалі. Вони збиралися повернутися до свого району, але не встигли.

26 березня російські військові знову обстріляли п’ятиповерхівку. Люди, які ховалися в підвалі, почали задихатися. Анна вибігла на подвір’я, де потрапила під обстріл реактивної системи залпового вогню “Град”.

Про загибель жінки рідним повідомила інша мешканка будинку, яка перебувала в підвалі разом із родиною.

Того дня загинули також мама Анни Ольга та її вітчим Володимир. Тіло чоловіка дістали з-під завалів у травні 2022 року. На ньому були сліди вогнепального поранення. Тіла Анни та її мами не знайшли.

Вічна та світла пам’ять загиблій!