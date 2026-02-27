Юлія Аксенченко з Краматорська. Фото: Instagram/julia_aksenchenko

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Щодня о 9-й ранку ми вшановуємо хвилиною мовчання всіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Серед них — Юлія Аксенченко. За спогадами вчителів, дівчина гарно малювала та любила тварин. У школі вона старанно навчалася й допомагала оформлювати класи до свят. Подруги пам’ятають її товариською та приємною в спілкуванні.

Вільне Радіо щодня розповідає про військових і цивільних, які стали жертвами російської агресії проти України. Ми прагнемо, аби їхні імена не залишилися лише статистикою. Якщо хтось із ваших близьких загинув через війну, і ви хотіли б поділитися історією його/її життя, заповніть анкету для рідних та знайомих загиблих або напишіть нам у Telegram Instagram чи Facebook . Наші журналісти зв’яжуться з вами, щоб розповісти про ваших близьких або знайомих. Це безкоштовно.

Про загибель дівчини повідомили в управлінні освіти Краматорської міськради.

Юлія народилася 4 вересня 2008 року в Краматорську. Вона навчалася у Краматорській школі №24 та у 2023 році мала закінчити восьмий клас.

У неї була сестра-близнючка Анна. Вони робили відео для соцмереж та любили фотографуватися.

“Анна та Юлія були старанними ученицями, гарно малювали, тому допомагали з оформленням шкільних свят”, — розповіла журналістам платформи Меморіал директорка школи Людмила Осадча.

У школі сестри намагалися добре вчитися, хоча й не мали найвищих балів.

“Вони були дуже старанними дівчатками, добре вчилися, на тверду дев’ятку. Ці дівчатка були дуже тендітними, як дві билиночки”, — говорить журналістам ТСН вчителька математики Олена Хандій.

На особистій сторінці в соцмережі Instagram дівчина часом публікувала світлини своєї собаки — йоркширського тер’єра на кличку Шура. Крім того, вона любила котів.

Юлія Аксенченко з Краматорська з кішкою. Фото: Instagram/julia_aksenchenko

“Дівчата були дуже товариські, приємні в спілкуванні, завжди допомагали моїй доньці з домашніми завданнями. Веселі були!”, — додає журналістам платформи Меморіал Марина, чия донька навчалася з сестрами.

Коли почалося повномасштабне вторгнення росіян, сестри евакуювалися з Краматорська. Однак за кілька днів до трагедії приїхали до рідного міста.

27 червня 2023 року російські окупанти вдарили ракетою “Іскандер” по піцерії у центрі Краматорська. Від наслідків вибуху загинули десятеро людей, ще 60 зазнали поранень. Серед них була й Юлія Аксенченко.

“Дівчата зайшли з татом до піцерії. Як і завжди, вони ходили всюди разом за ручку. Під час вибуху вони були в кафе. Їхня родина часто їздила у передмістя до бабусі, тому що там було спокійніше. А до Краматорська приїздили, щоб провідувати своє житло”, — додає вчителька математики Олена Хандій.

Дівчинці було 14 років. У неї залишилися мати та батько.

Юлія Аксенченко з Краматорська. Фото: Instagram/julia_aksenchenko

Світла пам’ять.