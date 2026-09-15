Валентина Мовсесян — біографія електромонтерки з Маріуполя, яка загинула від авіабомби

Жителька Маріуполя Валентина Мовсесян. Фото: платформа пам’яті «Меморіал»

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Щодня о 9-й ранку ми вшановуємо хвилиною мовчання всіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Сьогодні згадаємо Валентину Мовсесян із Маріуполя. Жінка працювала вчителькою початкових класів, а згодом — електромонтеркою на “Азовсталі”. Валентина загинула 20 березня 2022 року від авіабомби біля будинку, де переховувалася разом із іншими маріупольцями.

Про Валентину Мовсесян розповіла її донька Наталія для платформи памʼяті “Меморіал”.

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Любила дітей, в’язала, вишивала картини та грала у волейбол

Валентина Мовсесян народилася в Чечні. У 1962 році її сім’я переїхала до Маріуполя. Жінка працювала вчителькою початкових класів, а після народження сина у 1975 році влаштувалася на “Азовсталь” електромонтеркою. Звідти й пішла на пенсію.

Рідні пригадують, що Валентина любила дітей та онуків. У вільний час вона в’язала, вишивала картини та грала у волейбол. Також дбала про хатнє господарство, сад і город.

З початком повномасштабного вторгнення жінка жила у доньки, а потім переїхала до сина

Після початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року Валентина жила у доньки Наталії на Лівобережжі Маріуполя. 2 березня вона переїхала до сина Едуарда, який жив у Центральному районі міста.

У середині березня будинок, де була квартира сина, згорів через обстріл. Родина перебралася до підвалу будинку на вулиці Купріна, 25.

Загинула від авіабомби біля будинку, де переховувалася

26 березня Валентина попросила сина знайти хліб, бо родина давно не їла. Едуард вийшов із підвалу, але потрапив під обстріл і дістав поранення голови. Після першої допомоги в лікарні він повернувся до рідних.

“Мама попросила у сина хліба, бо вони давно не їли. Він пішов знайти якісь харчі, потрапив під обстріл, його поранило в голову. Після отримання у лікарні першої допомоги, повернувся до підвалу, сказав, що приніс хліб, і в цей момент поряд із будинком розірвалася авіабомба. Мама загинула”, — розповіла донька Наталія Гуц.

Це сталося 27 березня 2022 року. Валентині Мовсесян було 84 роки.

Син поховав матір на подвір’ї будинку. Згодом окупанти перепоховали жінку, однак де саме — родині невідомо.

У Валентини залишилися син, дві доньки та четверо онуків.

Світла памʼять.