Щодня українці вшановують хвилиною мовчання всіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Серед них — маріупольчанка Олена Соколова. Жінка очолювала відділ бухгалтерії у Метінвесті. У березні 2022 року вона потрапила під мінометний обстріл та загинула на руках в чоловіка.

Якщо хтось із ваших близьких загинув через війну, і ви хотіли б поділитися історією його життя, ви можете заповнити анкету для рідних та знайомих загиблих або написати нам у Telegram Instagram чи Facebook . Наші журналісти зв’яжуться з вами, щоб розповісти про ваших близьких або знайомих.

Про загибель Олени Соколової повідомив голова Донецької ОДА Вадим Філашкін.

Олена Соколова народилася та жила в Маріуполі. Була керівницею відділу бухгалтерії в компанії “Метінвест”. Там згадують: Олена всією душею вболівала за свій колектив, підтримувала та допомагала – і в робочих справах, і в особистих. Її описують розумною та красивою жінкою, яка любила життя і подорожі.

“Чудова професіоналка та керівниця. Я знала її 30 років, ми разом починали працювати в бухгалтерії. Олена прийшла після університету, а я – після технікуму. Вона назавжди залишиться в пам’яті як одна з перших моїх наставниць. Світла пам’ять нашій Оленці”, – згадує колега Ганна Ревка.

“Розумна, справедлива, чуйна, завжди виконувала завдання вчасно та якісно”, – додає інша колега Євдокія Фрушичева.

“Своїм оптимізмом та енергією Олена заряджала всіх навколо. У неї була дивовижна працездатність, вона просто жила роботою”, – описує загиблу Лариса Калегіна.

Олена дуже любила свою родину: маму, брата та його сім’ю. Власних дітей вона не мала.

“Для мене стало справжнім шоком дізнатися, що Олени більше немає. Вона заслуговувала жити, будувати плани, втілювати мрії”, – ділиться колега Ольга Жукова.

Олена Соколова загинула 20 березня 2022 в Маріуполі. Під час бомбардувань міста разом з чоловіком вона ховалася від обстрілів у підвалі будинку. Район безперервно обстрілювали. Коли 20 березня будинок загорівся, люди почали вибігати й потрапили під мінометний вогонь. Олена дістала поранення у сонну артерію.

“Вона ще прожила 20 хвилин та померла у чоловіка на руках”, – розповіла Ганна Ревка.

Олені Соколовій назавжди залишиться 52 роки.

Світла пам’ять.