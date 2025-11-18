Підтримайте Вільне Радіо
Щодня українці вшановують хвилиною мовчання всіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Серед них — маріупольчанка Олена Соколова. Жінка очолювала відділ бухгалтерії у Метінвесті. У березні 2022 року вона потрапила під мінометний обстріл та загинула на руках в чоловіка.
Про загибель Олени Соколової повідомив голова Донецької ОДА Вадим Філашкін.
Олена Соколова народилася та жила в Маріуполі. Була керівницею відділу бухгалтерії в компанії “Метінвест”. Там згадують: Олена всією душею вболівала за свій колектив, підтримувала та допомагала – і в робочих справах, і в особистих. Її описують розумною та красивою жінкою, яка любила життя і подорожі.
“Чудова професіоналка та керівниця. Я знала її 30 років, ми разом починали працювати в бухгалтерії. Олена прийшла після університету, а я – після технікуму. Вона назавжди залишиться в пам’яті як одна з перших моїх наставниць. Світла пам’ять нашій Оленці”, – згадує колега Ганна Ревка.
“Розумна, справедлива, чуйна, завжди виконувала завдання вчасно та якісно”, – додає інша колега Євдокія Фрушичева.
“Своїм оптимізмом та енергією Олена заряджала всіх навколо. У неї була дивовижна працездатність, вона просто жила роботою”, – описує загиблу Лариса Калегіна.
Олена дуже любила свою родину: маму, брата та його сім’ю. Власних дітей вона не мала.
“Для мене стало справжнім шоком дізнатися, що Олени більше немає. Вона заслуговувала жити, будувати плани, втілювати мрії”, – ділиться колега Ольга Жукова.
Олена Соколова загинула 20 березня 2022 в Маріуполі. Під час бомбардувань міста разом з чоловіком вона ховалася від обстрілів у підвалі будинку. Район безперервно обстрілювали. Коли 20 березня будинок загорівся, люди почали вибігати й потрапили під мінометний вогонь. Олена дістала поранення у сонну артерію.
“Вона ще прожила 20 хвилин та померла у чоловіка на руках”, – розповіла Ганна Ревка.
Олені Соколовій назавжди залишиться 52 роки.
Світла пам’ять.