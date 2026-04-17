Олексій Телефус, фото з сімейного архіва

Щодня українці вшановують хвилиною мовчання всіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Серед них — Олексій Телефус з Очеретиного Донецької області. Чоловік боронив Україну під час повномасштабного вторгнення. Був піхотинцем та пілотом беспілотників аеророзвідки.

Про Олексія Телефуса Вільному Радіо розповіла його дружина Ганна.

Олексій Телефус народився 15 вересня 1994 року у селищі Очеретиному на Донеччині. В мирному житті працював водієм таксі, любив авто. Олексій займався спортом та захоплювався рибалкою, любив прогулянки містом, відпочинок на природі.

“Він був люблячим, турботливим чоловіком. Мав гарне почуття гумору, завжди посміхався, навіть коли на душі у нього був якийсь тягар”, — згадує дружина Ганна.

Олексій долучився до війська після початку відкритої війни, до того військового досвіду не мав. Серед побратимів мав позивний Аlex. Бойовий шлях почав у 44 ОМБр.

“Побратими мого чоловіка згадують його, як сміливого воїна, який не боявся нічого, завжди думав спочатку про хлопців, а потім про себе.

Для мене мій чоловік Герой.

За час служби у піхоті він здобув 17 контузій різної тяжкості, але все одно залишався в строю на захисті Батьківщини. Має грамоти та подяки за сумлінну службу. Потім в нього з’явилась мрія потрапити на службу до Третьої окремої штурмової бригади, і вона здійснилась”, — розповідає дружина.

Олексій пройшов навчання на пілота БПЛА аеророзвідки, згодом очолив екіпаж, отримав звання молодшого сержанта. Крім кар’єрного розвитку на службі, чоловік мав мрії про щасливе сімейне життя.

“Ми мріяли про дитинку, про власний будинок”, — розповідає Ганна.

Життя Олексія Телефуса обірвав російський FPV-дрон. Військовий загинув внаслідок прямого влучання 20 січня 2026 року у селі Новосергіївка Ізюмського району на Харківщині. Поховати військового родичі планують на Лісовому кладовищі у Києві. Втім зараз чекають завершення необхідних процедур.

Рідні створили петицію з проханням надати Олексію Телефусу звання Героя України.

Йому назавжди залишиться 31 рік.

Світла пам’ять полеглому захисникові.