Артем Малюта. Фото: Платформа пам’яті “Меморіал”

Щодня о 9-й ранку ми вшановуємо хвилиною мовчання тих, чиє життя забрала російсько-українська війна. Згадаймо Артема Малюту — 17-річного юнака, який загинув 19 листопада 2025 року внаслідок російського обстрілу Тернополя.

Історію Артема опублікували на платформі пам’яті “Меморіал”.

Вільне Радіо публікує історії загиблих під час російсько-української війни, аби вшанувати їхню пам'ять.

Артем навчався у фаховому коледжі Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, де здобував професію слюсаря з ремонту колісних транспортних засобів та електрогазозварника. Рідні згадують його як працьовитого й відповідального хлопця. Влітку він часто їздив допомагати дідусеві в село.

“Змалку він із батьком і дідом був біля машин. Дуже їх любив. Доглядав за нашою, вимивав її. Міняв колеса краще, ніж батько… На першу свою зарплату купив для нашої машини ковпаки на колеса… Допомагав сусідам із автівками, багато хто на нього сподівався…” — розповідає мати Артема Наталія.

Уранці 19 листопада 2025 року родина прокинулася від вибухів.

“Ми вийшли на вулицю. Я не чула жодного звуку. Лише через якийсь час зрозуміла, що лежу на землі… Артема ніде не було”, — згадує мати.

Її разом із чоловіком і донькою госпіталізували. Родина продовжувала шукати хлопця, чекала на результати ДНК і жила надією. Та за кілька днів батькові повідомили про найгірше.

“Не віриться, що сина немає. Ніби поїхав до діда і довго не повертається. Але Артем вже не зателефонує і не запитає: «Мамо, що є їсти?»”, — каже Наталія.

У Артема Малюти залишилися батьки, сестра, дві бабусі та дідусь.

Світла пам’ять загиблому!

