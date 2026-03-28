Микола Смолін, фото: Слов'янська МВА

Щодня українці вшановують хвилиною мовчання всіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Серед них — військовий зі Слов’янська Микола Смолін. Він загинув у березня 2022 року під час бойового завдання поблизу Краматорська.

Про загибель Миколи Смоліна повідомили у Слов’янській МВА.

Микола Смолін народився 22 вересня 1984 року у Слов’янську. Навчався у билбасівській ЗОШ. Закінчив Маріупольську школу міліції.

Микола ніс службу в лінійному відділі поліції залізничної станції Слов’янськ та службі охорони. Також працював водієм на місцевих підприємствах.

Рідні згадують Миколу добрим, щирим, відвертим, відповідальним, завжди готовим прийти на допомогу. Він любив рибалити, захоплювався технікою. Мав гостре відчуття справедливості та вмів відстоювати власні погляди.

У жовтні 2024 року чоловік підписав контракт із ЗСУ. Ніс службу у Військовій службі правопорядку в Слов’янську та Краматорську. Був стрільцем групи охорони та патрульно-постової служби Донецького відділу ВСП.

Микола Смолін загинув під Краматорськом, фото: Слов'янська МВА

Микола загинув 22 березня 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу Краматорська. Поховали його у рідній Билбасівці. В Миколи залишилися мати, дружина та 14-річна донька.

Йому назавжди 41 рік.

Світла пам’ять полеглому.