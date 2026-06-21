Микита Бородін. Фото: Платформа пам'яті “Меморіал”

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Щодня о 9-й ранку ми вшановуємо хвилиною мовчання всіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Згадаймо 11-річного Микиту Бородіна з Ізюмського району на Харківщині. 9 березня 2022 року російська авіабомба влучила в будинок, де хлопець вечеряв із рідними.

Історію Микити опублікували на платформі пам’яті “Меморіал”.

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Микита Бородін народився в селищі П’ятигірське Ізюмського району на Харківщині. Ріс без батька, лише з мамою.

Дідусь В’ячеслав згадує онука безпроблемним хлопчиком. У місцевій школі Микита мав середні успіхи в навчанні, та коли родина переїхала з П’ятигірського до Шевелівки, почав приносити з занять найвищі оцінки — особливо легко йому давалися геометрія, алгебра й малювання.

“Внук дуже засмучувався, коли ламалися іграшки, й починав плакати. Я потім усе ремонтував, бо на нову забавку він не погоджувався. Любив складати пазли, конструктори, літачки. Я все жартував, що внук буде конструктором”, — згадав дідусь В’ячеслав.

Коли Шевелівка опинилася на лінії фронту, Микита з мамою Іриною, її нареченим і молодшим братом переїхали в Слобожанське. 8 березня 2022 року їх прихистила подруга Ірини Ольга Глоба — поселила жінку з дітьми у своїй трикімнатній квартирі. Наречений Ірини з батьками і братом оселилися в місцевому клубі.

9 березня ввечері росіяни почали авіаційний обстріл Слобожанського. Микита з матір’ю, господинею дому, її донькою, сином і молодшою сестрою вечеряли на кухні, коли в квартиру на другому поверсі влучила бомба.

Вранці тіла знайшли під плитою в підвалі. Усі, хто був на кухні, загинули. Чоловік господині, її донька й однорічний брат Микити перебували в іншій кімнаті й вижили.

У Микити залишилися дідусь, бабуся, прабабуся, прадідусь, молодший брат та інші родичі.

Світла пам’ять!