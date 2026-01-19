Матвій Алексєєнко. Фото: Донецька обласна державна адміністрація

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Щодня о 9-й ранку ми вшановуємо хвилиною мовчання всіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Серед них — Матвій Алексєєнко. Хлопець навчався у першому класі бахмутської школи № 24. Він любив тварин, піклувався про них і мав здібності до навчання: запам’ятовував усе, що бачив, та легко вчився читати. Втім, коли почалися бої за Бахмут, його мати не виїхала, і родина ховалася у підвалі.

Вільне Радіо щодня розповідає про військових і цивільних, які стали жертвами російської агресії проти України. Ми прагнемо, аби їхні імена не залишилися лише статистикою. Якщо хтось із ваших близьких загинув через війну, і ви хотіли б поділитися історією його/її життя, заповніть анкету для рідних та знайомих загиблих або напишіть нам у Telegram Instagram чи Facebook . Наші журналісти зв’яжуться з вами, щоб розповісти про ваших близьких або знайомих. Це безкоштовно.

Про загибель хлопця повідомили у Донецькій обласній військовій адміністрації.

Матвій народився та проживав у Бахмуті. У 2022 році він лише встиг піти до першого класу місцевої школи №24. Вчителі розповідали, що хлопчик мав здібності до читання та гарну пам’ять.

“Матвійко був дуже активним і допитливим. Любив тварин — усіх котиків і собак, яких бачив, годував. Мав гарну зорову пам’ять: усе, що бачив, запам’ятовував. Постійно був у русі”, — розповіла тітка хлопця Лариса.

Коли за Бахмут почалися бої, родина Матвія не встигла евакуюватися і залишилася в охопленому боями місті.

Родина ховалася у підвалі дев’ятиповерхівки. 11 квітня 2023 року пролунав вибух, який знищив перший під’їзд багатоповерхівки. Того дня загинув не лише хлопець, а й його мама, бабуся та дідусь.

Світла пам’ять.