Щодня о 9-й ранку ми вшановуємо хвилиною мовчання всіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Серед них — Матвій Алексєєнко. Хлопець навчався у першому класі бахмутської школи № 24. Він любив тварин, піклувався про них і мав здібності до навчання: запам’ятовував усе, що бачив, та легко вчився читати. Втім, коли почалися бої за Бахмут, його мати не виїхала, і родина ховалася у підвалі.
Про загибель хлопця повідомили у Донецькій обласній військовій адміністрації.
Матвій народився та проживав у Бахмуті. У 2022 році він лише встиг піти до першого класу місцевої школи №24. Вчителі розповідали, що хлопчик мав здібності до читання та гарну пам’ять.
“Матвійко був дуже активним і допитливим. Любив тварин — усіх котиків і собак, яких бачив, годував. Мав гарну зорову пам’ять: усе, що бачив, запам’ятовував. Постійно був у русі”, — розповіла тітка хлопця Лариса.
Коли за Бахмут почалися бої, родина Матвія не встигла евакуюватися і залишилася в охопленому боями місті.
Родина ховалася у підвалі дев’ятиповерхівки. 11 квітня 2023 року пролунав вибух, який знищив перший під’їзд багатоповерхівки. Того дня загинув не лише хлопець, а й його мама, бабуся та дідусь.
Світла пам’ять.