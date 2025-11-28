Дмитро Олійник. Фото: платформі памʼяті “Меморіал”

Щодня о 9-й ранку ми вшановуємо хвилиною мовчання тих, чиє життя забрала російсько-українська війна. Сьогодні згадаємо 39-річного Дмитра Олійника — лікаря-реабілітолога, ветерана АТО та спортсмена. Він загинув 29 березня 2022 року під час російського ракетного удару по будівлі Миколаївської ОВА.

Історію Дмитра розповіли на платформі памʼяті “Меморіал”.

Вільне Радіо публікує історії загиблих під час російсько-української війни, аби вшанувати їхню пам’ять. Якщо хтось із ваших близьких загинув через війну і ви хотіли б поділитися історією його (її) життя, заповніть анкету для рідних або напишіть нам у соцмережі. Наші журналісти зв’яжуться з вами. Це безкоштовно.

Дмитро народився у Львові. До 2014 року працював лікарем-реабілітологом, а коли на сході України почалася війна, вирушив на фронт добровольцем. Дмитро воював у складі 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Побратими знали його під позивним Сокіл.

В 2014 році захисник зазнав поранення, після якого зосередився на лікуванні та реабілітації. За порадою лікарів зайнявся веслуванням на ергометрах.

Свій спортивний шлях Дмитро розпочав у 2017 році, представивши Україну на “Іграх нескорених” на міжнародному етапі у США. У вересні 2021 року він здобув “срібло” з веслування на тренажері, подолавши 337 метрів за хвилину, а також “бронзу” з бігу. Чоловік планував готуватися до змагань 2023 року та мріяв розвивати ветеранський спорт у Миколаєві. Однак його плани перервала повномасштабна війна.

Після 24 лютого 2022 року Дмитро знову став до зброї — уже в лавах Територіальної оборони. 29 березня російські окупанти завдали ракетного удару по будівлі Миколаївської ОВА, де працювали десятки людей. Серед загиблих того дня був і Дмитро.

“Дмитро був доброю і світлою людиною. Справедливий і завжди радий допомогти усім, хто звертався. Любив життя. Лікував і рятував усіх, хто потребував допомоги. Сім’я була для нього всім”, — розповідає дружина брата Олена.

Побратим загиблого Ілля додає: “Ми мали багато спільних проєктів, але війна не дала нам їх втілити. Та я стримаю слово — ми зробимо Центр реабілітації для адаптивних спортсменів-ветеранів”.

Дмитра Олійника поховали на Личаківському кладовищі у Львові. У нього залишилися батьки, брат, дружина та донька.

Світла пам’ять захиснику!