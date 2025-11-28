Підтримайте Вільне Радіо
Щодня о 9-й ранку ми вшановуємо хвилиною мовчання тих, чиє життя забрала російсько-українська війна. Сьогодні згадаємо 39-річного Дмитра Олійника — лікаря-реабілітолога, ветерана АТО та спортсмена. Він загинув 29 березня 2022 року під час російського ракетного удару по будівлі Миколаївської ОВА.
Історію Дмитра розповіли на платформі памʼяті “Меморіал”.
Дмитро народився у Львові. До 2014 року працював лікарем-реабілітологом, а коли на сході України почалася війна, вирушив на фронт добровольцем. Дмитро воював у складі 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Побратими знали його під позивним Сокіл.
В 2014 році захисник зазнав поранення, після якого зосередився на лікуванні та реабілітації. За порадою лікарів зайнявся веслуванням на ергометрах.
Свій спортивний шлях Дмитро розпочав у 2017 році, представивши Україну на “Іграх нескорених” на міжнародному етапі у США. У вересні 2021 року він здобув “срібло” з веслування на тренажері, подолавши 337 метрів за хвилину, а також “бронзу” з бігу. Чоловік планував готуватися до змагань 2023 року та мріяв розвивати ветеранський спорт у Миколаєві. Однак його плани перервала повномасштабна війна.
Після 24 лютого 2022 року Дмитро знову став до зброї — уже в лавах Територіальної оборони. 29 березня російські окупанти завдали ракетного удару по будівлі Миколаївської ОВА, де працювали десятки людей. Серед загиблих того дня був і Дмитро.
“Дмитро був доброю і світлою людиною. Справедливий і завжди радий допомогти усім, хто звертався. Любив життя. Лікував і рятував усіх, хто потребував допомоги. Сім’я була для нього всім”, — розповідає дружина брата Олена.
Побратим загиблого Ілля додає: “Ми мали багато спільних проєктів, але війна не дала нам їх втілити. Та я стримаю слово — ми зробимо Центр реабілітації для адаптивних спортсменів-ветеранів”.
Дмитра Олійника поховали на Личаківському кладовищі у Львові. У нього залишилися батьки, брат, дружина та донька.
Світла пам’ять захиснику!