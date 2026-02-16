Соцзахист. Ілюстративне фото "ТСН"

Громада зберігає основні соціальні служби, розширила підтримку для переселенців і ветеранів та адаптувала надання послуг до умов війни — зокрема й за межами області.

Про поточний стан справ та плани на майбутні роки журналісти Вільного Радіо дізналися з проєкту Стратегії розвитку Краматорської міської громади до 2027 року.

Попри бойові дії та евакуацію населення, у громаді продовжують працювати основні установи соціальної сфери: територіальний центр соцобслуговування, центр соціальних служб, служби підтримки дітей, центр обліку бездомних, а також гуманітарні організації та благодійні фонди. Частину послуг перевели в дистанційний формат, а роботу посилили партнерством із громадським сектором.

Соціальні служби зосереджують увагу на найбільш вразливих категоріях населення: людях похилого віку, з інвалідністю, переселенцях, бездомних, сім’ях у складних життєвих обставинах, дітях, а також ветеранах війни та їхніх родинах. У громаді надають послуги догляду удома, соціальний супровід, кризове втручання, психологічну допомогу, натуральну підтримку та реабілітаційні послуги.

Допомогу отримують не лише ті, хто залишається у громаді, а й краматорці, які виїхали в інші регіони. Для цього відкрили відділення територіального центру соціального обслуговування у Дніпрі та Києві, де переселенці можуть отримати підтримку та консультації.

Війна пошкодила частину інфраструктури соціальної сфери: дві із п’яти будівель зазнали ушкоджень, однак їх частково відновили, щоб продовжити надання послуг. У Стратегії наголошують на необхідності подальшого відновлення об’єктів із урахуванням безпеки, доступності та енергоефективності.

У документі зазначають, що навантаження на соціальну систему зростає. Збільшення кількості ветеранів, переселенців та людей із травматичним досвідом війни потребує розвитку психологічної допомоги, реабілітаційних програм і соціальної інтеграції.

До 2027 року громада планує цифровізувати соціальні сервіси, розширювати співпрацю з благодійними організаціями, розвивати мобільні форми допомоги та підтримувати мешканців незалежно від місця їх перебування. Соціальний захист у цих умовах розглядають як інструмент підтримки стабільності громади та допомоги людям у час війни.

