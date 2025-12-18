«Люди житимуть до 150 років»: Євген Пуля про генну терапію та редагування геному

Євген Пуля, CEO клініки MEDEUS, розкриває секрети генної терапії — технології, що змінює правила гри в медицині. Сьогодні вчені не просто "читають" геном людини, а активно виправляють "помилки" в ньому, запускаючи природні механізми відновлення організму

Геном людини — це набір інформації, певний код, що визначає роботу всіх систем: швидкість обміну речовин, здатність до регенерації, схильність до спадкових захворювань.

Вчені навчилися його «читати». Але настав час діяти — і сьогодні лікарі активно впроваджують методики, що дають змогу виправляти «помилки» та активувати природні механізми відновлення.

Саме про це, про реальні можливості генотерапії та прогнози на майбутнє, розповідає Євген Пуля, CEO інноваційної клініки MEDEUS. Медичний центр використовує генетичні дослідження як базовий елемент комплексної діагностики.

Це допомагає фахівцям визначати схильність до захворювань, виявляти глибинні причини порушень та прогнозувати відхилення задовго до появи симптомів. Клініка працює із сучасним обладнанням і впроваджує персоналізовані протоколи, що дають змогу відновлювати функції органів, регулювати роботу систем організму та запускати процеси омолодження.

Сьогодні вчені припускають, що молоді люди матимуть усі шанси жити до 150 років. Те, що ще 20 років тому здавалося фантастикою, отримує наукове підґрунтя.

Євген Пуля говорить: «Світова медицина стоїть на порозі нової ери! Якщо 20 століття було епохою антибіотиків і хірургії, то 21-ше стане ерою редагування геному і клітинних технологій».

Досягнення генотерапії: зміни, про які варто говорити вголос

РНК-технології дали змогу коригувати роботу дефектних генів. Фактично вчені навчилися «перезавантажувати» систему та запускати синтез здорових білків.

Це справжній прорив, що допоміг досягти перших значних результатів у лікуванні порушень кровотворення, спадкових патологій серцево-судинної системи, офтальмологічних хвороб, імунних дисфункцій, амілоїдозу (накопичення патологічного білка в органах) та ангіонабряку (раптового набряку глибоких тканин).

Про це свідчать дані дослідження провідної компанії з клінічного редагування генів Intellia Therapeutics, опубліковані в New England Journal of Medicine.

Генотерапія дає змогу точково керувати активністю генів — вмикати та вимикати їх. Це допомагає лікарям впливати на причини, а не на прояви хвороб.

«Але це лише початок. Перспективи значно ширші», — запевняє Євген Пуля.

Омолодження, регенерація та персональні апгрейди: якою буде медицина майбутнього

Якби ми могли зазирнути на 10–20 років уперед, то точно були б здивовані. Потенціал генотерапії — це:

кероване омолодження через прискорення регенерації;

повернення природного кольору волосся без фарбування;

моделювання тіла (наприклад, збільшення грудей) без імплантів завдяки активації стовбурових клітин;

регуляція розподілу тканини;

вплив на клітинні механізми старіння.

За прогнозами вчених уже у 2030-х роках технології, які зараз рятують пацієнтів із рідкісними генетичними захворюваннями, перетворяться на масові інструменти. А вже у 2040-х генетичні апгрейди стануть звичною частиною системи охорони здоров’я. Так сформується нова сфера — «дизайн людського тіла та організму».

Екзосомні технології та комбіновані протоколи: як генотерапія впливає на сучасні методи лікування

Паралельно розвиваються й інші інноваційні методи. Один із найперспективніших — застосування екзосом, природних клітинних «капсул», які переносять сигнальні молекули та запускають процеси регенерації.

Вони допомагають зменшувати запалення, прискорювати загоєння та відновлення пошкоджених тканин. Поєднання цієї технології із генотерапією дасть змогу створювати універсальні рішення для продовження життя, підтримання високого рівня енергії та здоров’я на клітинному рівні.

Отже, прогноз про збільшення тривалості життя — не фантастика й не жарти. Зміни, які втілюють у життя генні інженери, впливають на медицину та індустрію краси, а також на соціальні системи, політику, економіку та державні підходи.

Майбутні десятиліття обіцяють бути унікальними. Медична сфера вийде за межі простого лікування. Цей процес відкриє для людства нові можливості, але паралельно з’являться і нові виклики.

Проте запевняємо: буде цікаво. І такого точно не було раніше.