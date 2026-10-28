Євген Рибалко — біографія: що відомо про музиканта з Добропілля, який загинув на фронті

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Щодня українці вшановують хвилиною мовчання всіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Серед них — військовий з Ізюма Євген Рибалко. Чоловік працював викладачем у Добропільській музичній школі на Донеччині. Під час повномасштабного вторгнення він долучився до війська.
Євген Рибалко народився 5 серпня 1983 року в Ізюмі на Харківщині. Закінчив школу, потім доля привела його на Донеччину, у Бахмуті закінчив Артемівське музичне училище ім. І. Карабиця. Колега згадує Євгена з теплом:
“Таких людей не можна забувати. Він жив для людей. Мама його не дуже переймалася його вихованням та життям. У Євгена було важке дитинство. Бувало, що йому доводилося ночувати в церкві. Чи в друзів. Та він виріс дуже добрим й чуйним”, — розповідає Олена.
Після училища хлопець закінчив Донбаський державний педагогічний університет і розпочав роботу в музичній школі № 1 у Добропіллі. Євген понад 15 років викладав там гру на духових інструментах та керував дитячим духовим оркестром. Без нього не проходило жодного свята у Добропіллі, згадує колега. Крім гри на духових, чоловік співав у зразковому театрі народної пісні “Берегиня”.
“Він прийшов у нашу школу зовсім молодим. Довго не одружений був. Бо був весь в роботі. Згодом вже знайшов, побрався. Євген розповідав, що обожнював музику з дитинства. Особливо духову. Був віруючим”, — згадує колега.
На питання про характер Євгена, Олена на секунду замислюється і відповідає:
“Що вам сказати? Я вже немолода жінка. Але таких чуйних, добрих людей я не бачила. Він завжди був готовий допомогти. В нього були учні з багатодітних сімей. Він завжди купував смаколики, після занять влаштовував чаювання. Він створив духовий оркестр, який був гордістю не тільки школи, а й усього міста”.
Наталя Воєвода, чий син Микола навчався в Євгена грати на сопілці, згадує вчителя “завжди усміхненим справжнім другом для учнів”.
“Людина з особливим даром запалювати дитячі серця любов’ю до музики та української культури. Завжди з іскринкою в очах та невичерпним почуттям гумору. Здавалося, що наш Едуардович і сам у душі залишався великою дитиною – настільки природно він знаходив спільну мову з дітьми, розумів їх, відчував”, — каже Наталя.
Микола досі зберігає зошит з нотами, списаний рукою вчителя і називає його безцінним скарбом.
“А сопілка, на якій продовжується навчання вже з іншим вчителем, звучить особливо проникливо, наче нагадуючи про його уроки.
Євген Едуардович пішов захищати ту Україну, про яку співав, якій навчав, яку любив усім серцем”, — розповідає мати учня.
Творчість проявлялася усюди в житті Євгена. Він писав вірші, і зараз колеги шукають можливості надрукувати збірку його творів.
“Людина ви… Що може бути краще,
Якщо людина є людиною без фальші?
Якщо людина є людиною в житті,
Якщо добро у неї на меті?”
Уривок з вірша “Людина ви”
“Мій рідний дім. Мій рідний краю,
Де я живу, де народився.
Що можу я тобі віддати?
Лише краплинку, що в собі тримаю.
Довіру, віру у людей.
Надію в доброту, що маю.
Життя віддам, якщо настане час
За волю, за Вкраїну, за всіх нас”.
Вірш “Мій рідний край”
З наближенням лінії фронту Євген евакуювався з Добропілля до міста Мостиська на Львівщині. Згодом долучився до війська — з жовтня 2022 року служив гранатометником у військовій частині А 2900. У листопаді пройшов базову загальновійськову підготовку і вирушив на фронт.
Колега Олена розповідає, що коли Євген пішов на війну, то написав дружині, якщо щось з ним трапиться, всі його інструменти мають залишитися в школі:
“Це великі гроші. Деякі інструменти він купував своїм коштом. Євген був чоловіком великої сили, відваги та доброти, який завжди підтримував оточуючих”.
Євген Рибалко брав участь у боях на Донеччині. 24 січня 2023 року він загинув під час виконання бойового завдання в селі Новомихайлівка. Поховали Євгена у рідному Ізюмі. Посмертно нагороджений орденом “За мужність” III ступеня.
З родичів у чоловіка залишились дружина та мати.
Світла пам’ять полеглому захисникові.