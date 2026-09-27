ЛНЗ – Оболонь 3:1: результат матчу 6-го туру УПЛ 2026/27

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ЛНЗ здобув важливу домашню перемогу в шостому турі української Прем’єр-ліги сезону 2026/27. Черкаська команда обіграла Оболонь з рахунком 3:1, забивши всі свої м’ячі ще до перерви. Для киян зустріч також стала знаковою: команда нарешті відзначилася своїм першим голом у поточному чемпіонаті. Вболівальники, які стежать за футбол сьогодні та перевіряють футбол розклад матчів на сьогодні , можуть знайомитися з результатами українських команд і головними подіями туру на Sport24 .

ЛНЗ швидко отримав перевагу над Оболонню

Черкаський клуб підходив до домашнього матчу в хорошому настрої після нічиєї з Динамо. Зустріч проти Оболоні давала команді Віталія Пономарьова можливість поповнити свій актив трьома очками та покращити становище в турнірній таблиці.

Господарі не стали відкладати виконання цього завдання на другу половину матчу. Вже на десятій хвилині ЛНЗ отримав право на пенальті, який упевнено реалізував Бренер.

Оболонь ще не встигла оговтатися після пропущеного м’яча, як господарі організували наступну результативну атаку. На 12-й хвилині Яде відзначився другим голом і забезпечив своїй команді комфортну перевагу.

Цара зробив рахунок розгромним

Два швидкі пропущені м’ячі суттєво ускладнили завдання київської команди. Оболоні потрібно було активніше йти вперед, однак господарі продовжували контролювати перебіг зустрічі.

Наприкінці першого тайму ЛНЗ завдав супернику ще одного удару. У компенсований арбітром час Цара відправив третій м’яч у ворота гостей.

Таким чином, команди пішли на перерву за рахунку 3:0. Черкаський колектив практично вирішив долю зустрічі ще протягом перших 45 хвилин.

Для Оболоні ситуація виглядала особливо складною з огляду на проблеми команди в атаці на старті чемпіонату.

Оболонь забила перший гол у сезоні УПЛ

Після перерви господарі вже не демонстрували такої результативності. Оболонь, своєю чергою, намагалася скоротити відставання та зрештою досягла своєї мети.

На 67-й хвилині Маткевич відзначився точним ударом та встановив рахунок 3:1. Цей м’яч не дозволив киянам повернути інтригу в протистояння, проте став для клубу історичним у контексті поточного сезону.

Саме Маткевич забив перший гол Оболоні в УПЛ 2026/27. До зустрічі з ЛНЗ київський колектив не зміг жодного разу вразити ворота суперників у чемпіонаті.

Більше команди не забивали, тому матч завершився перемогою господарів — 3:1.

ЛНЗ випередив Динамо в турнірній таблиці

Три набрані очки дозволили черкаській команді піднятися в таблиці чемпіонату. Після шести проведених зустрічей ЛНЗ має в активі вісім балів та посідає шосту позицію.

Завдяки перемозі команда Віталія Пономарьова випередила київське Динамо, яке має сім очок. Водночас біло-сині провели на два матчі менше, тому ще матимуть можливість змінити ситуацію.

Для Оболоні старт сезону залишається складним. Після шести турів кияни набрали лише три очки та розташувалися на 14-й сходинці. Різниця забитих і пропущених м’ячів становить 1:11.

Результат матчу ЛНЗ – Оболонь

УПЛ 2026/27, 6-й тур

ЛНЗ – Оболонь – 3:1

Голи: Бренер, 10 (пен.), Яде, 12, Цара, 45+1 – Маткевич, 67.

Таким чином, ЛНЗ продовжив набирати очки після попередньої нічиєї з Динамо та закріпився у верхній частині таблиці. Оболонь хоча й зазнала чергової невдачі, але принаймні перервала свою безгольову серію в чемпіонаті.