ЗРК Patriot. Ілюстративне фото: Axel Heimken/dpa/picture alliance

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Литва виділить 30 мільйонів доларів на програму PURL, яка передбачає закупівлю американської зброї коштом союзників по НАТО для Збройних сил України.

Про це пише “Суспільне. Новини” з посиланням на слова очільницю Міноборони Литви Довіле Шакалієне.

“Говорячи про Україну, Литва сьогодні виділить 30 мільйонів доларів для PURL. За необхідності, ми можемо перерахувати ці гроші сьогодні, і дуже сподіваємося, що наступний пакет буде сформовано якомога швидше”, — сказала міністерка.

Щодо питання можливої передачі Україні американських ракет вона зауважила, що весь час Росія створювала для союзників по Альянсу “стратегічні дилеми”. Це було її зброєю проти країн Заходу, натомість зараз настав час створити “стратегічні дилеми” для Москви.

“Стратегічна дилема – це більше чи менше болю. І поки Росія його не відчує, не відчує наслідків своєї агресивної війни, вона буде намагатися розширювати свою військову міць”, — наголосила Шакалієне.

Крім цього очільниця литовського Міноборони сказала, що проти Росії потрібно запроваджувати масштабні вторинні санкції.

Нагадаємо, Україна розраховує залучати від союзників не менше одного мільярда доларів щомісячно для закупівлі зброї в США за програмою Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).