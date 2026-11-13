Майбутнє психологів і психотерапевтів: вплив ШІ і вимог часу та до чого готуватися

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Статтю підготував Антон Покалюхін, психолог, співзасновник Української психоонкологічної асоціації, фахівець програми Mental Support for Media.





Технології можуть зробити психологічну допомогу доступнішою та звільнити фахівців від частини рутини. Але її майбутнє залежить не лише від нових інструментів. Не менш важливо, хто відповідає за якість допомоги, як вона організована і чи мають підтримку самі психологи та психотерапевти.

Доступність інформації ще не означає доступності допомоги

Людина може знайти десятки порад про тривогу, пройти онлайн-тест і поговорити з чатботом, але так і не зрозуміти, що робити зі своїм станом. Чи достатньо відпочинку й зміни навантаження? Чи варто звернутися до психолога? Коли потрібна консультація психіатра? Доступність інформації ще не означає доступності допомоги.

Це один із викликів, навколо яких змінюється професія психолога та психотерапевта. Потреба у підтримці велика, а можливості її отримати нерівні: комусь заважає вартість, комусь — відсутність фахівців поруч, комусь — складність самого пошуку. Водночас цифрові сервіси пропонують дедалі більше форматів — від щоденників настрою до автоматизованих співрозмовників.

Обираючи формати підтримки, важливо враховувати умови життя людей і специфіку середовища, у якому вони потребують допомоги. Психологічна підтримка потрібна в медицині, реабілітації, освіті, громадах і на роботі, але потреби цих груп та перешкоди для звернення можуть відрізнятися. В Україні додаткове навантаження пов’язане з війною: переживанням втрат, вимушеним переміщенням, тривалою розлукою та поверненням військових до цивільного життя.

При цьому потреба, готовність звернутися й можливість оплатити допомогу — різні речі. Збільшення кількості застосунків, зокрема з використанням ШІ, саме по собі не означає, що підтримка стає доступнішою. Важливо, чи відповідають вони потребам людини та чи допомагають отримати фахову допомогу, коли вона необхідна. Так само зростання запиту на психологічну підтримку не гарантує фінансової стійкості практики: потреба може бути великою, а ресурсів на оплату роботи фахівців — недостатньо.

Один із напрямів розширення доступу — навчати інших працівників, зокрема первинної медичної ланки, розпізнавати поширені труднощі й надавати базову підтримку в межах своєї підготовки. Це може звільняти ресурс спеціалістів для складніших випадків. Але лише за умови, що є супервізія та зрозумілий порядок перенаправлення: коротке навчання не має ставати дешевою заміною фахової допомоги. Було б спрощенням звести ці зміни до питання, чи замінить штучний інтелект психолога.

Насправді йдеться про ширшу перебудову: які завдання потребують безпосередньої участі фахівця, що можна організувати інакше та як поєднати різні формати та сучасні інструменти в зрозумілий для людини шлях.

Модель «один фахівець — одна людина — одна година» залишається важливою, але не має бути єдиною. Індивідуальні зустрічі можуть доповнюватися груповою роботою, психоосвітою, перевіреними вправами між сесіями та допомогою інших спеціалістів. Не кожен запит потребує тривалої психотерапії, але й коротка програма не повинна ставати заміною спеціалізованої допомоги там, де вона необхідна.

Отже, завдання майбутнього — не просто проводити більше консультацій. Потрібно зробити так, щоб людина отримувала відповідну допомогу й не губилася між сервісами, фахівцями та програмами.

Що стане ціннішим у роботі фахівця

Коли загальні пояснення й стандартні вправи легко знайти, цінність психолога не може обмежуватися їх переказом. Важливо зрозуміти, чому саме ця людина має труднощі, що їх підтримує і який наступний крок буде доречним.

За схожими скаргами на втому, поганий сон і втрату концентрації можуть стояти різні обставини. Комусь потрібна зміна робочого навантаження, комусь — допомога в переживанні втрати, а комусь — додаткове медичне оцінювання. Фахівець має не лише володіти методом, а й бачити його межі, помічати ризики та вміти співпрацювати з іншими спеціалістами.

Звідси й потреба в доказовості без догматизму: спиратися на дослідження, але не вважати, що один протокол пояснює будь-яку ситуацію. Наукові дані, професійне судження та цілі клієнта мають доповнювати одне одного. Якщо обраний підхід не допомагає, важливо переглядати план, а не пояснювати відсутність змін лише тим, що людина недостатньо старається.

Короткі валідовані опитувальники можуть допомогти помітити погіршення або відсутність прогресу. Проте бали не охоплюють усього досвіду: людина може краще спати, але досі не мати сил повернутися до роботи чи спілкування з близькими. Тому вимірювання має починати розмову, а не завершувати її. Оцінювати варто і симптоми, і зміни в повсякденному житті, які важливі самому клієнтові.

Не менш важливими залишаються терапевтичні стосунки. ШІ може сформулювати уважну й співчутливу відповідь, і така розмова може суб’єктивно підтримувати людину. Але переконливе формулювання ще не означає, що система правильно зрозуміла ситуацію, помітила небезпеку або здатна відповідати за наслідки своєї поради.

Цінність людського контакту також не варто зводити лише до теплоти. Психотерапевт може поставити незручне запитання, помітити уникання, обговорити розбіжність між словами й діями або визнати, що обраний підхід не допомагає. Це поєднання контакту, клінічного мислення та відповідальності, а не просто здатність підтримувати приємну розмову.

Ще один напрям розвитку — змістовна спеціалізація. Робота з ветеранами, дітьми, людьми після втрати чи представниками професій високого ризику потребує не лише знань про симптоми, а й розуміння середовища, у якому живе людина. Водночас спеціалізація — це не назва після короткого курсу. За нею мають стояти підготовка, практика під супервізією та можливість перенаправити клієнта, якщо його потреби виходять за межі компетентності фахівця.

Технології можуть звільнити час — але для чого?

Найкорисніші зміни можуть виявитися менш видовищними, ніж образ «цифрового терапевта». Зручний щоденник допомагає людині пригадати важливі ситуації між зустрічами. Короткий опитувальник дає привід обговорити погіршення, яке інакше залишилося б непоміченим. Цифровий модуль дозволяє повернутися до пояснення або потренувати навичку у власному темпі.

Для фахівця технології можуть спростити організацію практики, підготовку матеріалів і частину документації. ШІ здатен допомогти зі структурою навчального тексту або чернеткою запису, але результат потрібно перевіряти. Особливо обережно слід поводитися з матеріалами реальних консультацій: зручність не скасовує вимог до конфіденційності, інформованої згоди та безпечного зберігання даних.

Під час навчання можна використовувати симуляції розмов із віртуальними клієнтами, а потім розбирати рішення із супервізором. Віртуальна реальність також досліджується й застосовується для окремих терапевтичних завдань, зокрема контрольованої роботи зі страхом. Проте перспективність інструмента не означає, що він підходить кожній людині або може використовуватися без спеціальної підготовки.

Важливо розрізняти можливість технології виконати завдання й доведену користь для клієнта. Сервіс може добре підтримувати діалог, але цього недостатньо, щоб вважати його безпечним способом лікування. Потрібно знати, для яких запитів його перевіряли, які обмеження виявили та що відбувається, коли стан людини погіршується.

Якщо технологія звільняє час психолога, чи стане більше місця для уважної роботи з людиною — чи лише більше консультацій у його графіку?

Це питання стосується не лише особистого вибору фахівця, а й правил роботи платформ та організацій. Автоматизація може зменшувати навантаження, але може й створювати очікування, що тепер психолог здатен приймати більше людей і бути доступним довше. Тому гібридна допомога потребує не лише інструментів, а й чітких домовленостей: хто переглядає записи між сесіями, коли відповідає, які дії передбачені в кризі та що сервіс узагалі не може забезпечити.

Професія виходить за межі кабінету

Розвиток різних форматів допомоги відкриває нові ролі. Психолог може працювати з групами, навчати керівників, координувати програму підтримки, долучатися до досліджень або створення цифрових продуктів. Досвід фахівця потрібен і для розвитку технологій, які допомагають охопити підтримкою більше людей: добирати вправи для самостійної роботи, створювати навчальні модулі та визначати ситуації, у яких цифровий сервіс має рекомендувати звернення до спеціаліста. Супервізія колег і підтримка якості командної роботи доповнюють ці можливості.

В організаціях це означає увагу не тільки до стану окремої людини, а й до умов, що підтримують виснаження. Якщо працівник постійно перевантажений, консультація може допомогти йому розібратися у власному стані, але не змінить графік замість керівника. Психологічна підтримка не повинна ставати способом навчити людей довше витримувати шкідливі умови, а застосунки — способом надмірного контролю.

У цифрових продуктах потрібна участь фахівців, які можуть оцінити зміст вправ, передбачити ризикові ситуації та визначити межі застосування. Напис «розроблено за участі психолога» має означати реальну роботу над безпекою й перевіркою користі, а не лише додаткову довіру до реклами.

Водночас нові можливості створюють ризики. Цифрові сервіси можуть спростити пошук фахівця, запис, оплату та обмін матеріалами між зустрічами. Але важливі й умови, на яких вони працюють. Наприклад, сервіс, через який психолог отримує звернення й проводить консультації, може встановлювати тарифи, тривалість зустрічей або правила доступу до даних. Потрібно розуміти, хто ухвалює ці рішення та чи залишається у фахівця можливість добирати формат до потреб людини.

Технології також полегшують поєднання різних видів роботи: після консультацій можна вести онлайн-групу, перевіряти матеріали застосунку й відповідати на повідомлення клієнтів. Проте можливість виконувати більше завдань не означає, що для них з’явилося більше часу. Без планування навантаження робочий день може лише подовжитися. Тому професійна перспектива — не в тому, щоб виконувати всі доступні ролі, а в тому, щоб обирати завдання й інструменти, які допомагають довго зберігати якість роботи.

Для цього потрібно розрізняти доступність допомоги та постійну доступність конкретного психолога. Можливість написати повідомлення ввечері не означає, що фахівець прочитає його одразу. Ще на початку роботи варто домовитися, які канали використовуються, коли можна очікувати відповідь, чи входить підтримка між сесіями в оплату та куди звертатися в кризі. Окремо — що відбувається під час відпустки, хвороби або переривання зв’язку. Такі межі не зменшують турботу: вони роблять її передбачуваною.

Ще один ризик — виснаження тих, хто постійно допомагає іншим. Вигорання може бути пов’язане з надмірним навантаженням і браком ресурсів, а повторний контакт із розповідями про насильство, небезпеку та втрати — із вторинним травматичним стресом. Це не тотожні явища, хоча вони можуть поєднуватися. Профілактику цих ризиків не варто зводити до поради краще дбати про себе після роботи. Потрібні також реалістична кількість випадків, перерви, супервізія, підтримка колег і можливість передати частину роботи. Водночас складна практика не означає неминучого вигорання: вона може давати сенс і відчуття професійної спроможності, якщо для цього є належні умови.

В Україні ці зміни відбуваються під час війни

Для українських психологів і психотерапевтів до загальних змін додається реальність тривалої війни. Фахівець може працювати з переживаннями обстрілу, сам не виспавшись через повітряну тривогу. Допомагати людині після переміщення, одночасно облаштовуючи власне життя в іншому місті. Говорити про втрату, маючи особистий досвід горя.

Цю обставину описують як спільну травматичну реальність: психолог і клієнт перебувають у тому самому загрозливому середовищі. Спільний досвід може полегшувати розуміння, але не скасовує професійних меж і не робить фахівця невразливим.

Тому супервізія, колегіальна підтримка, відпочинок і реалістичне навантаження — не додаток до якісної допомоги. Це частина умов, які дозволяють її надавати. Відповідальність тут не може залишатися лише особистою: організація має передбачати час і ресурс для підтримки команди, а не тільки кількість проведених зустрічей.

Інший виклик — безперервність допомоги. Велика потреба не означає можливості оплачувати тривалу терапію. Партнерське фінансування відкриває доступ, але завершення програми може поставити людину перед необхідністю знову шукати підтримку. Тому варто планувати не лише початок роботи, а й її продовження, завершення або передавання іншому фахівцеві.

Змінюються й правила професії. Ухвалення в Україні закону про систему охорони психічного здоров’я задає напрям до чіткіших вимог щодо підготовки, сертифікації та безперервного професійного розвитку. Для людини, яка шукає допомогу, це перспектива зрозуміліших критеріїв вибору. Для підготовленого фахівця — можливість підтвердити кваліфікацію й працювати в системі з прозорішими правилами.

Але регулювання не гарантує якості саме по собі. Воно може перетворитися на збирання документів, дорогі формальні процедури або боротьбу за те, які навчальні програми визнавати. Тому важливо, щоб правила перевіряли реальні компетентності, передбачали зрозумілий перехід для чинних практиків і не створювали зайвих бар’єрів там, де доступ до допомоги вже обмежений. Сертифікат має підтверджувати підготовку, а не замінювати супервізію, етичну практику та увагу до результатів роботи.

Український досвід має перспективу стати важливим джерелом знань про допомогу під час тривалих криз.

Але пережитий досвід сам по собі ще не є перевіреною моделлю. Потрібні дослідження, опис практик, спостереження за результатами та співпраця між практиками й науковцями. Це можливість не лише навчатися в інших, а й робити власний внесок у розвиток професії.

Допомога має враховувати професійний контекст

Комплексна допомога має враховувати реальні умови життя й праці людини. Медик, рятувальник і журналіст можуть переживати схожі реакції на стрес, але джерела навантаження, професійні обов’язки та можливості відновлення в них різні. Тому інструменти й формати підтримки потрібно добирати з огляду на виклики конкретної групи, а не пропонувати всім однаковий набір рішень.

Приклад такого підходу — програма Mental Support for Media (MSM), що реалізується Фундацією Суспільність у співпраці з Центром розвитку та психотерапії Брейнкульт. Вона поєднує інструменти оцінювання, різні формати підтримки та підготовку фахівців до роботи з журналістами. Її досвід показує, як загальні принципи допомоги можна адаптувати до потреб професійної спільноти.

Для журналіста новини не є лише джерелом інформації, від якого можна відмовитися. Це робота: виїзди на місця обстрілів, розмови про втрати, перевірка свідчень і повторний перегляд важких кадрів.

Фахівцеві потрібно розуміти цей контекст, щоб рекомендації були придатними до життя людини. Водночас індивідуальна підтримка не замінює ротації після складних завдань, часу на відновлення чи правил роботи з травматичними матеріалами. За ці рішення відповідає редакція.

«У Mental Support for Media поєднують оцінювання потреб, навчання, індивідуальну допомогу та відновлення. Ці формати не утворюють обов’язкової послідовності: підтримку добирають відповідно до запиту людини або команди. Такий досвід важливий не лише для медіа. Він показує, як окремі послуги можуть доповнювати одна одну, а фахівці — взаємодіяти, не намагаючись кожен самостійно закрити всі потреби», — зазначає Анастасія Ніжнік, співзасновниця Центру Брейнкульт.

MSM також розвиває спільноту фахівців, знайомих із медійною роботою. Для сталості такої допомоги важливо передбачати підтримку самих спеціалістів і можливості професійного обміну. Це ще один орієнтир: масштабування допомоги потребує підтримки тих, хто її надає.

Окреме питання — конфіденційність. У розмові журналіста можуть звучати відомості про джерела, розслідування чи майбутні поїздки. У MSM керівникам редакцій передають узагальнені висновки про потреби команди, а не зміст особистих звернень. Цю межу важливо зберігати й у цифрових системах. Зручність збору даних не дає роботодавцю права отримувати більше інформації про працівника.

Майбутнє залежить від того, що ми будуємо зараз

Як може виглядати психологічна допомога у найближчому майбутньому? Можна уявити кілька варіантів розвитку подій. В одному — технології беруть на себе частину рутини, допомагають людині між зустрічами та спрощують доступ до фахівця. Психолог має більше часу для складної роботи, а клієнт — зрозумілий шлях до потрібної підтримки. Професійні стандарти й регулярна супервізія допомагають утримувати якість, а базова підтримка та спеціалізована допомога доповнюють одна одну.

В іншому — автоматизовані відповіді стають дешевою заміною допомоги. Людина може розмовляти із сервісом годинами, але не мати можливості отримати професійне оцінювання. Доступ до людського контакту дедалі більше залежить від доходу, а переконливість продукту плутають із його безпекою. Фахівці також можуть втрачати самостійність: цифрові сервіси, через які вони отримують клієнтів і проводять консультації, визначають ціну, навантаження й формат роботи, залишаючи дедалі менше місця для професійного рішення.

Можливий і третій варіант: нових інструментів багато, але вони залишаються розрізненими. Програми відкриваються й завершуються, фахівці переходять між проєктами, а клієнт щоразу починає пошук заново.

Проблемою стає не відсутність інновацій, а відсутність зв’язку між ними.

Для України тут важливі довші горизонти фінансування, спільні вимоги до якості та заздалегідь передбачене продовження або передавання допомоги після завершення проєкту.

Україна має перспективу стати одним із центрів знань про психологічну допомогу під час тривалої війни та підтримку професій високого ризику. Для цього важливо не лише накопичувати досвід, а й досліджувати власні підходи, перевіряти результати та ділитися цими знаннями з іншими. У такому сценарії команди не лише надають послуги й проходять закордонні навчання, а й перевіряють власні підходи, публікують результати та навчають інших. Для цього потрібно інвестувати не тільки в консультації, а й у дослідження та підготовку супервізорів.

Це не передбачення, а можливі напрями розвитку, які допомагають уявити наслідки сьогоднішнього вибору. Різні сценарії можуть співіснувати, а їхній вплив залежатиме від правил, фінансування та щоденних професійних рішень.

Майбутнє психологічної допомоги визначатиме не лише те, що вміє новий інструмент, а й те, чи отримує людина потрібну підтримку — і чи є кому відповідати за її якість.

Рухатися вперед означає перевіряти користь технологій, захищати приватність, розвивати спеціалізацію й співпрацю та підтримувати самих фахівців. Для України до цього додається завдання зберігати й досліджувати власний досвід, щоб він не залишався лише знанням окремих команд.

Психологічна допомога може стати більш цифровою, командною та різноманітною. Але її головний орієнтир не змінюється: потреби конкретної людини, її безпека та можливість отримати допомогу, яка справді відповідає її ситуації.