Суддя Олена Кошкош. Фото: Донецький окружний адміністративний суд

Голова Донецького окружного адміністративного суду Олена Кошкош у 2025 році задекларувала майже 1,2 мільйона гривень заробітної плати. Розповідаємо, які ще доходи та майно вона вказує у своїй звітності.

Про статки посадовиці журналісти Вільного Радіо дізналися з Єдиного державного реєстру декларацій.

Скільки заробила Олена Кошкош у 2025-му

За минулий рік Олена Кошкош задекларувала 1 546 611 грн заробітної плати. Після сплати податків “на руки” вона отримала 1 190 890 гривень.

У 2024 році зарплата посадовиці була дещо меншою — 1 154 852 гривні після сплати податків.

Окрім зарплати, суддя отримала 2 тисячі гривень за державною програмою “Зимова єПідтримка”.

У декларації за 2024 рік вона також зазначала допомогу на проживання як внутрішньо переміщена особа — 23 400 грн. У звітності за 2025 рік таких виплат немає.

Які заощадження Олена Кошкош задекларувала у 2025 році

За рік валютні заощадження Олени Кошкош зросли. У декларації за 2025 рік посадовиця вказала 59 тисяч доларів США готівкою (проти 55 тисяч доларів у 2024-му) та 45 тисяч євро готівкою (торік вона зберігала 41 тисячу євро).

На банківських рахунках в Ощадбанку та “ПриватБанку” Олена зберігає загалом близько 3,5 тисячі гривень.

Яке майно задекларувала голова Донецького окружного адмінсуду

4 вересня 2025 року в декларації Олени Кошкош з’явилося нежитлове приміщення площею 14,5 кв. м у селищі Брюховичі на Львівщині. Вартість майна на дату набуття становила 31 тисячу гривень.

Власного житла у Брюховичах суддя не має, однак декларує право користування квартирою площею 56,6 кв. м, що належить Ользі Лобас. Саме в цьому помешканні, згідно з декларацією, станом на 10 березня 2026 року проживає посадовиця.

Серед іншої задекларованої нерухомості посадовиці — житловий будинок площею 45,4 кв. м та земельна ділянка 2 469 кв. м у селищі Піски Покровського району, а також службова квартира у Слов’янську площею 80,9 кв. м, яка належить суду, де працює посадовиця. Усі ці об’єкти — у спільному користуванні з сином Левом.

Сам Лев із 2022 року користується квартирою в Польщі площею 63,19 м², що належить Агаті Бокш.

У посадовиці є ще один син, Олександр. Але дані щодо нього вона востаннє вносила у декларацію за 2021 рік. Тоді місцем його реєстрації суддя вказувала Слов’янськ — там він мешкав разом із нею у квартирі.

З 2019 року Олена Кошкош користується автомобілем Toyota Camry 2012 року випуску. Власником траспортного засобу зазначений Сергій Олександрович Кошкош, колишній чоловік посадовиці. Вартість авто на момент набуття прав на користування становила 149 тис. грн.

Раніше Вільне Радіо публікувало досьє, у якому детально розповідало про життя, кар’єру, родину та майновий стан голови Донецького окружного адміністративного суду Олени Кошкош.