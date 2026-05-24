Зробити резюме статті: (ChatGPT)
Підтримайте Вільне Радіо
На Донеччині станом на 4 травня 2026 року зафіксували 24 885 об’єктів житлової нерухомості, які визнані зруйнованими. Майже 40% заяв і рішень щодо компенсацій у реєстрі припадають на три громади регіону.
Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з відповіді на запит Міністерства розвитку громад та територій України, яке надало дані щодо знищеного житла в Донецькій області. Інформацію сформовано на основі ДП “Дія”.
Ми проаналізували увесь масив даних та з’ясували, що найбільша кількість рішень щодо компенсацій припадає на три міські військові адміністрації Донеччини.
Попри те, що у Мирноградській громаді зафіксовано більше зруйнованих об’єктів, загальна сума компенсацій там нижча, ніж у Покровській — різниця становить близько 280 млн грн.
У частині записів з реєстру замість назви громади зазначені лише комісії з розгляду заяв без територіальної прив’язки, також деякі поля можуть бути без суми компенсації. Через це реальні обсяги руйнувань і компенсацій у Мирноградській, Покровській та Добропільській громадах можуть бути вищими.
Попри це, саме ці три громади залишаються лідерами за масштабами знищеного житла території Донеччини станом на 4 травня 2026 року.
Раніше ми розповідали, що робити власникам зруйнованого житла, якщо пошкоджено лише частину будинку.