Наслідки удару російських авіабомб по центру Краматорська, 11 квітня 2026 року. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

На Донеччині станом на 4 травня 2026 року зафіксували 24 885 об’єктів житлової нерухомості, які визнані зруйнованими. Майже 40% заяв і рішень щодо компенсацій у реєстрі припадають на три громади регіону.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з відповіді на запит Міністерства розвитку громад та територій України, яке надало дані щодо знищеного житла в Донецькій області. Інформацію сформовано на основі ДП “Дія”.

Три громади, на які припадає найбільше руйнувань

Ми проаналізували увесь масив даних та з’ясували, що найбільша кількість рішень щодо компенсацій припадає на три міські військові адміністрації Донеччини.

Мирноградська МВА — 4 780 заяв. Громада є лідером за кількістю звернень щодо знищеного житла. Загальна сума нарахованих компенсацій становить понад 5,02 млрд грн. Покровська МВА — 2 741 заява. Попри меншу кількість звернень, громада очолює рейтинг за сумою компенсацій майже 5,30 млрд грн. Добропільська МВА — 2 403 заяви. Громада із загальною сумою компенсацій понад 2,66 млрд грн.

Чому у Покровську виплати більші, ніж у Мирнограді

Попри те, що у Мирноградській громаді зафіксовано більше зруйнованих об’єктів, загальна сума компенсацій там нижча, ніж у Покровській — різниця становить близько 280 млн грн.

У частині записів з реєстру замість назви громади зазначені лише комісії з розгляду заяв без територіальної прив’язки, також деякі поля можуть бути без суми компенсації. Через це реальні обсяги руйнувань і компенсацій у Мирноградській, Покровській та Добропільській громадах можуть бути вищими.

Попри це, саме ці три громади залишаються лідерами за масштабами знищеного житла території Донеччини станом на 4 травня 2026 року.

