Майже 34 тисячі направлень у межах “Армії відновлення” отримали жителі Донецькій області: що роблять

У межах проєкту “Армія відновлення” в Донецькій області фахівці видали майже 34 тисячі направлень на суспільно-корисні роботи. До них залучають як безробітних, так і переселенців регіону.

Про це Вільному Радіо розповіли у Донецькій обласній службі зайнятості.

Там розповіли, що одним із важливих напрямів державної ініціативи “Армія відновлення” у Донецькій області стало будівництво фортифікаційних споруд. До цієї роботи залучаються тимчасово безробітних жителів області та ВПО.

“Служба зайнятості активно залучає пошукачів роботи до суспільно корисних робіт, що мають життєво важливе значення. В межах проєкту в Донецькій області вже видано 33,8 тисячі направлень”, — кажуть у відомстві.

Учасники отримують щонайменше 8 000 грн за місяць роботи, а також новий досвід і практичні навички. Вони, зі слів Служби, можуть стати корисними для подальшого працевлаштування.

Зазначимо, що у квітні 2025-го найпоширенішими напрямами роботи у межах “Армії відновлення” були:

допомога постраждалим, зокрема ВПО та маломобільним людям;

розвантаження, фасування та доставка гуманітарної допомоги;

надання соцпослуг в осередках для ВПО;

допоміжні роботи для потреб ЗСУ;

розбір завалів, відновлення домівок, розчищення доріг та залізничних колій;

облаштування або укріплення блокпостів та фортифікацій;

будівництво захисних споруд та укріплення дамб.

Охочих долучитися закликають звертатися за номером call-центру Донецького обласного центру зайнятості: 0-800-219-713.

