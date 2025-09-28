Майже 4,5 тисячі родин Донеччини, які мешкають на прифронті, отримають гроші на опалення від ЮНІСЕФ

Тверде паливо. Ілюстративне фото: ПФУ

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Близько 4,5 тисячі родини, які мешкають на прифронтових територіях Донецької області, отримають грошову допомогу від ЮНІСЕФ. Цим коштом вони зможуть закупити тверде паливо, аби пережити опалювальний сезон.

Рішення про підтримку обговорювали під час наради Донецької ОДА.

На засіданні йшлося про стан підготовки та початок надання грошової допомоги жителям Донеччини у межах 10-кілометрової зони від лінії зіткнення та за її межами.

Так, наразі відомо, що представники ЮНІСЕФ нададуть допомогу для майже 4,5 тисячі домогосподарств регіону. Отримати коштом зможуть забезпечити закупівлю твердого палива для проходження осінньо-зимового періоду 2025–2026 років.

Також, кажуть в ОДА, найближчим часом підтримку на опалення почнуть отримувати жителі області й від Агентства ООН у справах біженців. Вони вже розпочали перевірку даних щодо одержувачів.

“Забезпечення населення твердим побутовим паливом є надзвичайно важливим завданням для створення належних умов життя під час проходження осінньо-зимового періоду”, — наголосили у відомстві.

Нагадаємо, кілька багатоповерхівок Слов’янська цієї зими залишаться без тепла. Централізоване опалення не можуть забезпечити через пошкодження будівель внаслідок бойових дій.