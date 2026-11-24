Гроші. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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Керівництво Головного управління Держпродспоживслужби в Донецькій області отримує близько 40 тисяч гривень зарплати на місяць. Така сума складається з посадового окладу та додаткових виплат.

Зарплатні відомості посадовців за січень–жовтень 2026 року надали в Головному управлінні Держпродспоживслужби в Донецькій області на запит Вільного Радіо.

У відповіді на запит в Держпродспоживслужбі зазначили, що вказані суми — це отримана зарплата. Тобто це гроші, які посадовці отримали “на руки” після вирахування податків (23% від загальної суми).

Посада начальника головного управління в цей період вакантна. Тож ці обов’язки виконує його перший заступник Володимир Кирилюк. Він має 26 років вислуги.

Які саме надбавки, крім доплати за вислугу років отримує посадовець, в управлінні не уточнили. Водночас зазначили, що стала частина зарплати, тобто посадовий оклад, становить 32 тис. грн на місяць, а доплати — 7 тис. грн.

Загалом за 10 місяців 2026 року Володимир Кирилюк заробив 329 тис. 654 грн (у квітні він не отримував зарплату, а у травні вона склала 9 тис. грн).

Для довідки: Держпродспоживслужба (Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів) перевіряє, чи безпечні продукти й питна вода, стежить, аби підприємства дотримувалися санітарних норм, займається ветеринарною медициною, контролює здоров’я рослин, захищає права споживачів тощо.

Заступник начальника Головного управління Віталій Кір’янков із січня по жовтень 2026 року заробив 367 тис. 879 грн. Як і перший заступник, у середньому на місяць він отримує близько 40 тис. грн. Віталій Кір’янков має 15 років вислуги.

Зарплату посадовцям нараховують із загального фонду держбюджету.

Нагадаємо, раніше Вільне Радіо розповідало, скільки заробляє керівництво Донецького центру зайнятості у 2026 році.