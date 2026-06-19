Майже чверть цивільних українців, постраждалих від сексуального насильства з боку окупантів — з Донеччини

Сексуальне насильство, інфографіка: Руслан Кравченко

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З початку повномасштабного вторгнення правоохоронці зафіксували 401 факт сексуального насильства щодо цивільних українців. 92 з них — на Донеччині.

Про це повідомив генпрокурор України Руслан Кравченко.

“Для Росії сексуальне насильство не “побічний наслідок” війни. Це інструмент терору. Спосіб зламати людину, принизити, посіяти страх на окупованих територіях і в катівнях”, — написав Кравченко.

З початку повномасштабного вторгнення зафіксовано 401 факт сексуального насильства щодо цивільних українців. Постраждали 250 жінок і 151 чоловік, серед них – 23 неповнолітні дівчини та один хлопець.

Факти сексуального насильства щодо українських військовослужбовців встановлюються окремо.

Найбільше постраждалих зафіксовані в таких областях:

Херсонська — 124 людини;

Донецька — 92;

Київська — 60;

Харківська — 48;

Запорізька — 33.

116 військовим рф повідомлено про підозру. До суду скеровано 64 обвинувальні акти щодо 81 чоловік. Розкрито 148 фактів СНПК. Українські суди вже ухвалили 19 вироків щодо 26 людей. Усі засуджені отримали покарання у виді позбавлення волі.

Нагадаємо, в інтерв’ю Вільному Радіо правозахисниця Людмила Гусейнова розповідала, яку допомогу можуть отримати українці, які пережили сексуальне насильство з боку росіян.