Наприкінці 2024 року суд визнав бахмутський завод з обробки кольорових металів банкрутом. Проти підприємства позивалися понад десять заявників, які вимагали сплатити борги на загальну суму близько 951 мільйона гривень. Суд частково задовольнив ці вимоги, адже у “Колірмету” не залишилося майна, вартість якого могла б покрити таку суму. Розповідаємо, як бахмутський металургійний завод дійшов до банкрутства.

Завод припинив роботу у 2022 році після початку повномасштабного вторгнення Росії. З 2023 року підприємство, як і весь Бахмут, перебуває в окупації.

В умовах війни завод зник з інформаційного простору, проте його долю розглядали в судах. Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з Програми економічного і соціального розвитку Бахмутської міської територіальної громади на 2025 рік. У документі зазначається:

“ТОВ “Завод кольорових металів” та ПрАТ “Машинобудівний завод “ВІСТЕК” порушили справу про банкрутство”.

Як бахмутський “Колірмет” поступово обростав боргами

В аналітичній системі YouControl збереглася фінансова звітність заводу за 2021 рік — останній повний рік, коли документи були офіційно опубліковані. Уже тоді виробництво мало серйозні проблеми з боргами, яких ставало дедалі більше.

За підсумками 2021 року заборгованість підприємства становила 218% від наявних активів. При цьому кількість боргів зростала щороку.

Перший слайд — заборгованість бахмутського “Колірмету” відносно загальних активів за підсумками 2021 року. Другий слайд — співвідношення боргів до власного капіталу. Обидва показники у червоній зоні, що свідчить про високу ризикованість фінансового стану заводу. Інфографіка: YouControl

Найбільш красномовно про фінансовий стан заводу свідчить показник його платоспроможності. З 2018 року можливість “Колірмету” платити за рахунками поступово падала.

Стан платоспроможності ТОВ “Завод кольорових металів” на кінець 2021 року. Інфографіка: YouControl

Аналітична система YouControl також містить останній фінансовий звіт заводу за перше півріччя 2022 року. У ньому зазначено, що активи заводу становили 111 мільйонів гривень (оборотних та необоротних).

Для довідки: Оборотні активи — гроші, матеріали та інші ресурси, які можна використати протягом 12 місяців. Необоротні активи — майно або ресурси підприємства, які використовують довго (понад року) і не збираються швидко продавати.

Водночас зобов’язання заводу сягали 271 мільйон гривень, що майже утричі перевищувало його активи. Однак це лише дані, які сам завод подав у звітах.

Щодо продажу продукції та виторгу ситуація була критичною. Повномасштабне вторгнення, ймовірно, її лише загострило: у першій половині 2022 року Бахмут вже майже щодня потрапляв під російські обстріли. Через це підприємства та установи одне за одним зупиняли роботу.

У підсумку за період з 1 січня по 30 червня 2022 року “Колірмет” отримав 1,8 мільйона гривень прибутку, але зазнав 17,6 мільйона гривень збитків.

Як бахмутський завод з обробки кольорових металів став банкрутом

Юридично у Бахмуті були зареєстровані два “Колірмети”. Один мав назву ТОВ “Завод кольорових металів” (ЄДРПОУ 40448794), інший — ПрАТ “Завод з обробки кольорових металів” (ЄДРПОУ 00195452).

Борги заводів накопичувалися, і влітку 2021 року кредитори подали перші судові позови. А після початку повномасштабного вторгнення обидві юрособи втратили спроможність погашати борги, тож надавачі кредитів почали масово звертатися до суду. Серед них були:

Державний експортно-імпортний банк України, який був найбільшим тримачем боргу заводу кольорових металів — 526 мільйонів гривень;

“Альфа-Банк” вимагав від заводу 135 мільйонів гривень боргу;

“Сенс Банк” — 211 мільйонів гривень;

ПАТ “Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк” — 762 тисячі гривень;

товариство з обмежено відповідальністю “Мегамет” — 22,5 мільйона гривень;

товариство з обмеженою відповідальністю “Укрспецмет” — 6,5 мільйонів гривень;

ПрАТ “Укрпідшипник” — 4,3 мільйона гривень;

Головне управління Державної податкової служби у Донецькій області — 150 тисяч гривень;

Головне управління Пенсійного фонду України у Донецькій області — 44 мільйони гривень;

також проти заводу позивалися четверо людей на загальну суму 922 тисячі гривень. За даними Судової влади України, серед них були Ольга Немченко та Олександр Чистяков із Бахмута.

Загальні вимоги зі сплати заборгованості до “Колірмету” сягали близько 951 мільйона гривень.

Господарський суд Донецької області визнав банкрутом ТОВ “Завод кольорових металів” та розпочав його ліквідацію 19 грудня 2024 року. ПрАТ “Завод з обробки кольорових металів” — 14 квітня 2025-го.

Процедура ліквідації триватиме рік. Після рішення суду всі арешти та обмеження на майно скасували, аби від його продажу можна було виручити принаймні частину коштів.

Водночас керівник “Колірмету” пішов з посади в листопаді 2023 року. За даними порталу Opendatabot, ним був Віталій Малихін. Нового керівника не призначили, а дії попереднього дозволили суду самостійно провести інвентаризацію майна.

“За сукупністю встановлених обставин суд дійшов висновку про недобросовісність колишнього керівника боржника, що має наслідком затягування процедури розпорядження майном та порушення інтересів кредиторів боржника”, — йдеться у судовій справі.

Для виявлення майна заводу слідчі направили запити у різні держустанови та знайшли:

9 одиниць сільськогосподарської техніки;

18 легкових машин;

17 великовантажних машин;

право власності на 18 земельних ділянок.

Усе нерухоме майно підприємства, яке нині перебуває в окупації, заклали в іпотеку у “Мегабанку”.

Суд проаналізував фінансову звітність і майновий стан “Колірмету” та визнав завод, що працював від 1954 року, неплатоспроможним.

Адміністративна будівля заводу з обробки кольорових металів у Бахмуті до повномасштабного вторгнення Росії. Фото: Google Earth/Сергей Борознов

Корпоративні права бахмутського “Колірмету” продавали за 276 тисяч гривень, але покупець не знайшовся

Після рішень про банкрутство представники підприємства намагаються виручити кошти для часткового погашення боргів. Станом на вересень 2025 року серед активів заводу залишилися лише корпоративні права.

В системі “Prozorro Продажі” останній аукціон проходив з 13 серпня до 1 вересня 2025 року. Згідно з лотом, на продаж виставили:

100% прав ПрАТ “Київський торговий дім “Завод з обробки кольорових металів”, який має статутний капітал в 11,8 тисячі гривень;

40% прав редакції газети “Бахмутський край” зі статутним капіталом у 85 тисяч гривень;

300 364 акції приватного акціонерного товариства “Український науково-дослідний інститут “Укркольорметобробка” зі статутним капіталом у 316 тисяч гривень.

Усе це продавали за 276 тисяч гривень, але охочих придбати лот не знайшлося.

Лот з аукціону від ТОВ “Завод кольорових металів” на системі онлайн-аукціонів “Prozorro Продажі”. Скриншот: Вільне Радіо

Крім того, у лютому 2024 року намагалися продати борги “Колірмету” перед “ДТЕК Донецькі електромережі” у розмірі 201 тисячі гривень за 151 тисячу. Проте аукціон також не відбувся через відсутність покупців.

Це вимушений крок, і представники заводу, ймовірно, продовжать проводити аукціони попри низький інтерес до такої ризикованої власності.

Більше про те, хто і чому продає борги й майно з окупації, та кому і для чого вони можуть знадобитися, ми говорили з профільним юристом.

Нагадаємо, у вересні 2024 року журналісти Вільного Радіо показували, який вигляд мала адміністративна будівля бахмутського “Заводу кольорових металів” в окупації. Крім цього, російські окупанти тоді показали житлові будинки по вулицях Героїв Рятувальників (колишній Леваневського) та Вартових неба (колишній Чайковського).