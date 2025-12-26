Підтримати
Майже удвічі зменшилася кількість працівників Бахмутської міської ради за півтора року: де і скільки працює

Євген Вакуленко
У Бахмутській громаді затвердили, скільки людей працюватиме у структурних підрозділах міської ради у 2026 році — 61 людина. Якщо порівняти ці цифри з даними за травень 2025 року, виходить, що під скорочення потрапили 49 працівників. Розповідаємо, у яких підрозділах і скільки людей працюватиме.

 

Про зміни в апараті Бахмутської міської ради журналісти Вільного Радіо дізналися з розпорядження начальника Бахмутської міської військової адміністрації Олексія Реви №336 від 23 грудня 2025 року. 

Згідно з документом, у 2026 році в Бахмутській міській раді працюватиме 61 людина. Зокрема:

  • один міський голова;
  • один секретар міської ради;
  • один перший заступник міського голови;
  • два заступники міського голови;
  • один керуючий справами виконавчого комітету міської ради;
  • п’ятеро старост;
  • один спеціаліст I категорії;
  • один головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції і взаємодії з правоохоронними органами;
  • один головний спеціаліст з питань державного архітектурно-будівельного контролю;
  • один головний спеціаліст з питань праці;
  • двоє у відділі пресслужби;
  • троє у відділі кадрового забезпечення;
  • п’ятеро у відділі діловодства і контролю;
  • четверо у відділі бухгалтерського обліку і звітності;
  • п’ятеро у загальному відділі;
  • четверо у відділі комп’ютеризації та цифровізації;
  • троє у юридичному відділі;
  • троє у відділі з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи;
  • двоє у відділі торгівлі, громадського харчування, побутових та платних послуг;
  • троє в архівному відділі;
  • двоє у відділі ведення Державного реєстру виборців;
  • четверо у відділі надання адміністративних послуг;
  • четверо у відділі реєстрації;
  • двоє у відділі внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю.

Якщо порівняти ці дані з документом, оприлюдненим у травні 2025 року, кількість працівників Бахмутської міської ради за півтора року скоротилася майже удвічі. Тоді в апараті працювали 110 людей, а зменшення штату торкнулося більшості структурних підрозділів.

Нагадаємо, у липні 2024 року журналісти Вільного Радіо розповідали, що у Бахмутській військові адміністрації працюють лише 4 людини.

Ще, станом на березень 2025 року шість комунальних підприємств Бахмута й Опитного продовжували працювати в евакуації. У них працевлаштованими були 22 співробітники.

