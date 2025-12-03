Єва Лисенко, фото: Незламні серця Костянтинівської громади

Щодня українці вшановують хвилиною мовчання всіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Серед них — 12-річна Єва Лисенко з Плещіївки на Донеччині.

Вільне Радіо розповідає історії тих, чиє життя забрала російсько-українська війна, аби вшанувати їхню пам'ять. Якщо хтось із ваших близьких загинув через війну, і ви хотіли б поділитися історією його (її) життя, заповніть анкету для рідних та знайомих загиблих. Наші журналісти зв'яжуться з вами, щоб розповісти про ваших близьких або знайомих. Це безкоштовно.

Про загибель Єви Лисенко написали на сайті “Незламні серця Костянтинівської громади”.

Єва Лисенко народилася 15 квітня 2011 року в селі Плещіївка, що під Костянтинівкою. Навчалася у шостому класі Костянтинівської школи №5.

Єву згадують тендітною, доброзичливою й завжди усміхненою дівчинкою.

“Мала багато друзів, легко контактувала з однокласниками та вчителями, любила різноманітні квіти. Єва була сповнена жагою пізнання всього нового та цікавого, але ворожий снаряд обірвав дитяче життя…” — написали про загиблу.

Єва Лисенко загинула під час російського обстрілу 25 липня 2023 року. Дівчинка дістала поранень, які виявились несумісними з життям. Їй назавжди залишиться 12 років.

Світла пам’ять.