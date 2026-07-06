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Щодня о 9-й ранку ми вшановуємо хвилиною мовчання всіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Серед них — Олеся Алчієва. Дівчинка жила у Великій Новосілці та навчалася у 5 класі місцевої гімназії. Її пам’ятають як добру, чуйну, допитливу та дружню дівчинку.
Про загибель дівчинки повідомили у пресслужбі Великоновосілківської селищної військової адміністрації.
Олеся народилася 14 грудня 2011 року у селищі Велика Новосілка. Дівчинка навчалася у місцевій гімназії. Близькі пам’ятають її як добру, чуйну, допитливу та дружню дівчинку.
“Її знали як дитину з відкритим серцем і щирою усмішкою, яка вміла радіти простим речам і дарувати тепло оточенню”, — додають у пресслужбі Великоновосілківської СВА.
Після початку повномасштабного вторгнення Росії Олеся залишилася у рідному селищі. На той момент вона навчалася у 5 класі.
1 травня 2022 року російська армія вдарила з артилерії по селищу. Внаслідок вибуху 10-річна Олеся загинула.
Світла пам’ять.